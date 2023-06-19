Снаряди для ЗСУ: виробники боєприпасів із ЄС побоюються розкриття комерційної таємниці, — ЗМІ

Представники норвезької компанії Nammo зазначають, що план пріоритетного постачання сировини компаній з виробництва боєприпасів для України призведе до того, що деякі постачальники не розкриватимуть дані про те, що у них є на складах.

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У Євросоюзі планують зобов'язати виробників вибухівки пріоритетно направляти свою продукцію компаніям, які виробляють боєприпаси для України. Основну увагу приділяють виробництву 155-міліметрових артилерійських снарядів, які допоможуть Україні протистояти вторгненню РФ. Про це повідомили 19 червня оглядачі Defense News.

Це "тимчасовий надзвичайний захід", який зараз проходить через схвалення ЄС. З цією метою Єврокомісія ще на початку травня анонсувала виділення 1 млрд євро компенсації членам блоку за снаряди, які вони передають зі своїх запасів, а ще 500 млн євро Брюссель має намір виділити на розширення виробництва в Європі.

"Ця схема отримала високу оцінку в контексті виходу ЄС на нові території як покупця зброї та каталізатора швидкого зростання оборонної промисловості", — йдеться в повідомленні.

При цьому Європейський союз виступає як регулюючий орган, що сприяє продажу сировини нужденним компаніям, які виробляють боєприпаси для потреб ЗСУ.

Водночас ця схема призведе до посилення контролю ЄС над європейською промисловістю з виробництва боєприпасів. А це, своєю чергою, викликає занепокоєння щодо того, що план може вимагати розкриття комерційної таємниці або конфіденційних даних, а це надає занадто багато повноважень Брюсселю.

Офіційний представник норвезької компанії з виробництва боєприпасів Nammo Вегард Санде зазначає, що оборонним фірмам, які мають надлишкові запаси, можливо, доведеться в майбутньому продавати їх конкурентам, які відчувають дефіцит сировини. За його словами, якщо ЄС вимагатиме від компаній поділитися своїми запасами, компанії можуть не повністю розкрити інформацію про те, що у них є на складах.

Раніше повідомлялося, що німецька Rheinmetall хоче укласти з владою ФРН багатомільярдну угоду та поставити Україні перші 35-мм снаряди для самохідних артустановок Gepard. Як розповів генеральний директор компанії Армін Паппергер, концерн запустив виробництво після відмови Швейцарії дозволити продаж Україні боєприпасів Gepard.