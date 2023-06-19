Снаряды для ВСУ: производители боеприпасов из ЕС опасаются раскрытия коммерческой тайны, — СМИ

Представители норвежской компании Nammo отмечают, что план приоритетного снабжения сырьем компаний по производству боеприпасов для Украины приведет к тому, что некоторые поставщики не станут раскрывать данные о том, что у них есть на складах.

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В Евросоюзе планируют обязать производителей взрывчатки в приоритетном порядке направлять свою продукцию компаниям, которые производят боеприпасы для Украины. Основное внимание уделяется производству 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые помогут Украине противостоять вторжению РФ. Об этом 19 июня сообщили обозреватели Defense News.

Это "временная чрезвычайная мера", которая сейчас проходит через процесс одобрения ЕС. С этой целью Еврокомиссия еще в начале мая анонсировала выделение 1 млрд евро компенсации членам блока за снаряды, которые они передают из своих запасов, еще 500 млн евро Брюссель намерено выделить на расширение производства в Европе.

"Эта схема получила высокую оценку в контексте выхода ЕС на новые территории в качестве покупателя оружия и катализатора быстрого роста оборонной промышленности", — говорится в сообщении.

При этом Европейский союз выступает в качестве регулирующего органа, содействующего продаже сырья нуждающимся компаниям, производящим боеприпасы для нужд ВСУ.

В то же время эта схема приведет к усилению контроля ЕС над европейской промышленностью по производству боеприпасов. А это в свою очередь вызывает обеспокоенность в отношении того, что план может потребовать раскрытия коммерческой тайны или конфиденциальных данных, что дает слишком много полномочий Брюсселю.

Официальный представитель норвежской компании по производству боеприпасов Nammo Вегард Санде отмечает, что оборонным фирмам, имеющим избыточные запасы, возможно, придется в будущем продавать их конкурентам, которые испытывают дефицит сырья. По его словам, если ЕС потребует от компаний поделиться своими запасами, компании могут не полностью раскрыть информацию о том, что у них есть на складах.

Ранее сообщалось, что немецкая Rheinmetall хочет заключить с властями ФРГ многомиллиардную сделку и поставить Украине первые 35-мм снаряды для самоходных артустановок Gepard. Как рассказал генеральный директор компании Армин Паппергер, концерн запустил производство после отказа Швейцарии разрешить продажу Украине боеприпасов для Gepard.