Китай и Иран тоже хотят: соперничество великих держав приходит в Антарктиду, — Foreign Affairs

По данным издания, в Тегеране заявили о планах построить постоянную базу в Антарктиде, при этом выдвигая "права собственности" на Южный полюс, а Пекин, вероятно, будет использовать исследовательскую станцию в военных целях.

Related video

В Антарктиде устойчивое положение начинает рушиться после долгих лет спокойствия. Континент стал зоной напряженности, как в прямом, так и в переносном смысле. Изменения климата и изменения политики касательно Антарктиды вынуждают нас смотреть на нее иначе, обращая внимание на великие державы и их конкуренцию за ресурсы. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

Издание отмечает, что Китай, Иран и другие страны активно расширяют свою деятельность на Антарктиде и даже рассматривают "территориальные претензии". Так, представители Ирана заявили о планах построить постоянную базу в Антарктиде, при этом выдвигая "права собственности" на Южный полюс.

Важно

В Антарктиде происходит опасная "смена режима": ученые обеспокоены перспективами

Китай отправил свой самый крупный антарктический флот для строительства новой исследовательской станции на континенте. Хотя такие действия Китая остаются в рамках договоренностей, существуют опасения относительно возможного военного использования исследовательских станций.

Появление соперничества великих держав в Антарктиде ставит под вопрос долгие годы международного сотрудничества на континенте.

"Договор об Антарктике, вступивший в силу в 1961 году, запрещает использовать континент в военных целях, а вместо этого выступает за научное сотрудничество. Ряд последующих соглашений, получивших название "Система договоров об Антарктике", позволил сохранить континент в качестве нейтрального международного объекта. Но сейчас эта система испытывает большую нагрузку, чем когда-либо", — говорится в материале.

Изначально документ был разработан для того, чтобы не допустить распространения напряженности времен холодной войны на Южный полюс, объявив Антарктиду научным заповедником. На континенте запрещена военная деятельность и испытания ядерного оружия, за исключением случаев, когда это необходимо для достижения научных целей. Участники договора обязаны предоставлять свободный и справедливый доступ к своим исследовательским станциям (и судам), которые подлежат инспекции. Правила "дорожного движения" в Антарктике хорошо устоялись, и по большей части им удается оградить континент от геополитической напряженности.

Как отмечает издание, отсутствие вооруженных конфликтов в Антарктиде создает иллюзию безопасности, но статус-кво на континенте неустойчив. Для сдерживания конкуренции за ресурсы необходимо более внимательное вмешательство со стороны заинтересованных сторон. Укрепление общественного влияния и интереса к Антарктиде является ключевым фактором для поддержания порядка в регионе.

"По мере того как стираются границы между научными исследованиями и военной деятельностью, деятельность, живущая в этой серой зоне, начинает разрушать мирный статус-кво, который существовал так долго. Огромные ресурсы, такие как рыбные, энергетические и пресноводные, не принадлежат ни одной стране, поэтому страны, стремящиеся улучшить свою долгосрочную игру, создают плацдармы для разрешенных научных исследований в этих секторах, чтобы оказаться в выгодном положении (имея обширную карту ресурсов на континенте) в случае, если система развалится", — добавляют журналисты.

Договор об Антарктике, хоть и обеспечивал стабильность, сейчас подвергается серьезным испытаниям, таким как несоблюдение экологических стандартов и милитаризация. Более того, несмотря на запрет на развертывание военных сил в Антарктиде, многие страны продолжают использовать свои вооруженные силы для научных экспедиций, отмечает издание.

"Китай, Россия и Соединенные Штаты должны признать, что у них есть общая угроза Антарктике: несостоятельность системы договоров. Сегодня действующие договоры способствуют стратегической конкуренции в Антарктике, позволяя государствам реализовывать широкие программы на континенте без особых реальных ограничений. Китай занял позицию, позволяющую ему воспользоваться сегодняшним статус-кво, готовый наброситься, если договорная система даст сбой. Остальной мир не может позволить себе еще больше отстать", — резюмирует издание.

Напомним, Китайские исследователи заявили, что разработали электромагнитную рельсовую пушку, которая может предоставить Народно-освободительной армии одно из самых разрушительных вооружений XXI века.

Также напомним, в середине марта военные корабли Китая, России и Ирана провели учения с боевой стрельбой на ключевой водной артерии Ближнего Востока,