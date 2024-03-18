Китай та Іран теж хочуть: суперництво великих держав приходить до Антарктиди, — Foreign Affairs

За даними видання, у Тегерані заявили про плани збудувати постійну базу в Антарктиді, при цьому висуваючи "права власності" на Південний полюс, а Пекін, ймовірно, використовуватиме дослідницьку станцію у військових цілях.

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В Антарктиді стійке становище починає руйнуватися після довгих років спокою. Континент став зоною напруженості, як і прямому, і у переносному значенні. Зміни клімату та зміни політики щодо Антарктиди змушують нас дивитися на неї інакше, звертаючи увагу на великі держави та їхню конкуренцію за ресурси. Про це пише американський журнал Foreign Affairs.

Видання зазначає, що Китай, Іран та інші країни активно розширюють свою діяльність на Антарктиді та навіть розглядають "територіальні претензії". Так, представники Ірану заявили про плани збудувати постійну базу в Антарктиді, при цьому висуваючи "права власності" на Південний полюс.

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Китай відправив свій найбільший антарктичний флот на будівництво нової дослідницької станції на континенті. Хоча такі дії Китаю залишаються в межах домовленостей, є побоювання щодо можливого військового використання дослідницьких станцій.

Поява суперництва великих держав в Антарктиді ставить під сумнів довгі роки міжнародного співробітництва на континенті.

"Договір про Антарктику, який набув чинності в 1961 році, забороняє використовувати континент у військових цілях, а натомість виступає за наукову співпрацю. Ряд наступних угод, що отримали назву "Система договорів про Антарктику", дозволив зберегти континент як нейтральний міжнародний об'єкт. Зараз ця система зазнає більшого навантаження, ніж будь-коли», — йдеться в матеріалі.

Спочатку документ було розроблено для того, щоб не допустити поширення напруженості часів холодної війни на Південний полюс, оголосивши Антарктиду науковим заповідником. На континенті заборонено військову діяльність та випробування ядерної зброї, за винятком випадків, коли це необхідно для досягнення наукових цілей. Учасники договору зобов'язані надавати вільний та справедливий доступ до своїх дослідницьких станцій (і судів), що підлягають інспекції. Правила "дорожнього руху" в Антарктиці добре встоялися, і переважно їм вдається захистити континент від геополітичної напруги.

Як зазначає видання, відсутність збройних конфліктів в Антарктиді створює ілюзію безпеки, але статус-кво на континенті є нестійким. Для стримування конкуренції за ресурси необхідне уважніше втручання із боку зацікавлених сторін. Зміцнення суспільного впливу та інтересу до Антарктиди є ключовим фактором для підтримки порядку в регіоні.

"У міру того, як стираються кордони між науковими дослідженнями та військовою діяльністю, діяльність, яка живе в цій сірій зоні, починає руйнувати мирний статус-кво, який існував так довго. Величезні ресурси, такі як рибні, енергетичні та прісноводні, не належать жодній країні Тому країни, які прагнуть покращити свою довгострокову гру, створюють плацдарми для дозволених наукових досліджень у цих секторах, щоб опинитися у вигідному становищі (маючи велику карту ресурсів на континенті) у разі, якщо система розвалиться», — додають журналісти.

Договір про Антарктику, хоч і забезпечував стабільність, зараз піддається серйозним випробуванням, таким як недотримання екологічних стандартів та мілітаризація. Ба більше, попри заборону розгортання військових сил в Антарктиді, багато країн продовжують використовувати свої збройні сили для наукових експедицій, зазначає видання.

"Китай, Росія та Сполучені Штати повинні визнати, що у них є загальна загроза Антарктиці: неспроможність системи договорів. Сьогодні чинні договори сприяють стратегічній конкуренції в Антарктиці, дозволяючи державам реалізовувати широкі програми на континенті без особливих реальних обмежень. Китай зайняв позицію, що дозволяє запозичити позицію. Сьогоднішній статус-кво, готовий накинутися, якщо договірна система дасть збій. Решта світу не може дозволити собі ще більше відстати", — резюмує видання.

Нагадаємо, Китайські дослідники заявили, що розробили електромагнітну рейкову гармату, яка може надати Народно-визвольній армії одне з найруйнівніших озброєнь XXI століття.

Також нагадаємо, у середині березня військові кораблі Китаю, Росії та Ірану провели навчання з бойовою стріляниною на ключовій водній артерії Близького Сходу,