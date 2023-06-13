Украина усилит производство ударных БПЛА: в ВСУ озвучили подробности (видео)

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Киев намерен производить больше дронов-камикадзе, пока Иран помогает России построить завод по созданию Shahed.

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Украина собирается усилить производство ударных беспилотников, у которых высокая дальность применения и большой заряд взрывчатки. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 13 июня.

По его словам, пока Российская Федерация продолжает сотрудничать с Ираном и планирует построить на своей территории завод по производству дронов-камикадзе, украинская сторона готовит собственный ответ.

"Украина не сидит сложа руки, у нас тоже мощности работают на высоком уровне, имею в виду предприятия, которые могут сейчас производить ударные беспилотники. Нам помогут партнеры с этим вооружением, мы тоже будем наращивать в этом направлении ударные БПЛА", — говорится в сообщении.

Украина сейчас занята тем, чтобы производить более мощные БПЛА, которые могут лететь на большое расстояние и нести на себе более мощную взрывчатку.

При этом, Украине стоит продолжить укреплять средства, которые борются с дронами-камикадзе противника.

"Средства противодействия тоже нужно развивать – стрелковые средства, ракетные, средства РЭБ, которые могут влиять на деятельность этих летательных аппаратов", — продолжил Юрий Игнат.

Напомним, 11 июня Юрий Игнат рассказал о тонкостях воздушной войны с ВС РФ. Противник в последнее время пытается обмануть украинские системы ПВО, запуская ракеты, способные нести ядерный заряд, без боеголовок. А так как определить в воздухе "ракету-пустышку" невозможно, сбивать необходимо все цели на радаре.