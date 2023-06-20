Рычание "Леопарда" и залп "Цезаря": Дания одобрила шестилетний пакет военной помощи Украине

Дания сформировала пакет помощи на период с 2023 по 2028 годы. Копенгаген также согласился поучаствовать в авиакоалиции — передать Киеву истребители F-16.

Дания одобрила формирование пакета военной помощи Украине на 2,95 млрд евро. Об этом написал в Тwitter 20 июня министр обороны Украины Алексей Резников.

По оценке министра, это "отличная новость из Копенгагена". Военный пакет сформирован на 2023-2028 годы, добавил он.

"Спасибо моим дорогим друзьям и датскому народу. Каждое рычание "Леопарда" (немецкого танка) и залп "Цезаря" (французская САУ) — это салют в вашу честь", — написал Резников.

Участие Дании в "коалиции птичек" (так Резников называет авиакоалицию, – ред.), по словам министра, "придаст оркестру звуки с неба", к которым стремится военное командование в Киеве.

Напомним, что 17 июня, исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о готовности передать ВСУ истребители F-16. Для этого Копенгаген собирается заменить свой авиапарк современными самолетами F-35.

Дания и Нидерланды вместе взялись за поставки Украине дополнительных 14 танков Leopard 2. На указанные договоренности страны выделили "трехзначные миллионные суммы", отмечали в СМИ.