Мобильность и смертоносность: в Южной Корее показали возможности танков К2 (видео)

В пределах первой поставки танков K2 польская армия получит 180 танков, а в дальнейшем еще 820 машин.

Польша заказала у Республики Кореи производство 180 танков K2 с возможностью увеличить заказ еще на 820 машин. Журналисты Defence24 побывали на производстве Hyundai Rotem, где продемонстрировали возможности бронетехники.

Танк отличается высокой мобильностью и уровнем смертоносности. K2 имеет гидравлическую подвеску, позволяющую приподнять или уменьшить просвет танка. Он оснащен современной оптикой и панорамными прицелами, значительно повышающими осведомленность экипажа о ситуации вокруг.

В дальнейшем планируется производить танк K2PL, для которого часть деталей будет производиться на заводе в Познани. Авторы отмечают, что южнокорейские танки K2 станут мощным усилением вооруженных сил Польши.

Экипаж K2 будет полностью защищен от детонации боекомплекта. Снаряды будут находиться за бронированными перегородками со специальными панелями, которые позволят энергии взрыва выходить из танка, а не идти внутрь. Они расположены либо в днище корпуса, либо с обеих сторон от люка механика-водителя на башне.

Основные характеристики танка K2:

пушка — 120 мм длиной 55 калибров;

масса – от 54 до 61 тонны;

экипаж — 3 бойца;

боезапас – 40 снарядов;

двигатель — 1500 л.с;

максимальная скорость – 70 км/ч по трассе и 50 км/ч по грунтовой дороге.

Напомним, 2 марта в Южной Корее показали танк K2 в версии для Ближнего Востока.

6 декабря 2022 г. Польша получила первую партию корейских танков К2.