Украинские военные показали первые фото поступивших на вооружение танков Challenger 2

Вооруженные силы Украины получили не менее 14 танков Challenger 2 от Великобритании.

На поле боя заметили танк Challenger 2, партию которых Украина получила от Великобритании. Соответствующие фото публикуют в социальных сетях, передает Фокус.

В сети появились кадры, на которых один из танков Challenger 2 находится на поле боя.

Где именно сделаны эти фотографии – неизвестно.

Что известно про танк Challenger 2?

Танк Challenger 2 считается одним из самых защищенных танков в мире, благодаря своей надежной бронировке. С дополнительным бронированием, его масса может достигать 75 тонн. В сравнении с ним, танки Leopard 2A4 и 2A6, которые также находятся во вооружении Вооруженных сил Украины, имеют вес 55 и 62,5 тонны соответственно. Однако, немецкие танки обладают более мощными двигателями, развивающими 1500 лошадиных сил, что делает их более маневренными и мощными в боевых условиях.

Разработкой Challenger 2 занималась компания Vickers Defence Systems. Ее создали в 90-х годах прошлого столетия. За более чем 30 лет компания выпустила до 500 единиц этой техники.

В своей разработке они достаточно дорогие, ведь цена одного танка достигает €4,5 млн.

Кроме Британии, эти машины находятся на вооружении в Омане. Также танки использовались в боях Ирана, Косово, Боснии и Герцеговине.

Основные характеристики Challenger 2:

запас хода: до 550 км;

экипаж: четыре человека;

калибр пушки: 120 мм;

максимальная скорость: 59 км/час;

вес: 64 тонн;

броня: комбинированная Chobham;

дополнительное оружие: цепная спаренная пушка калибра 7,62 мм, пулемет калибра 7,62 мм.

Напомним, 25 мая в ВСУ показали, как тренируются на танках Challenger 2 преодолевать российские "зубы дракона" и другие фортификационные сооружения.

А 18 июня в социальных сетях стало распространятся видео неизвестного автора, которое сопровождается информацией о том, что британский танк Challenger 2 впервые увидели недалеко от линии фронта в Украине.