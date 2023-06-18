Британский танк Challenger 2 впервые заметили недалеко от линии фронта, - соцсети (видео)

В сети появилось видео, на котором видно передвижение переданного ВСУ танка.

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В социальных сетях распространяют видео неизвестного автора, которое сопровождается информацией о том, что британский танк Challenger 2 впервые увидели недалеко от линии фронта в Украине, передает Фокус.

Где именно снят этот ролик остается неизвестным.

На видео видно, как танк быстро проезжает по проселочной дороге рядом с каким-то населенным пунктом: в кадр попал жилой дом. Также возле дороги видны стоящие рядом воины ВСУ.

Напоминаем, что по данным Минобороны Великобритании, украинские военные, которые проходили обучение на танках Challenger 2 уже вернулись в Украину, чтобы принять участие в боевых действиях.

Еще 18 апреля пресс-служба ВС Великобритании сообщила о том, что Украине передали 14 танков Challenger 2.

Напоминаем, что в ВСУ показывали, как танк Challenger-2 "грызет" российские "зубы дракона". Для преодоления фортификационных сооружений к британским танкам приделали специальный ковш.

Фокус уже подробно писал о том, что из себя представляет танк Challenger-2 и каким образом он поможет украинской армии во время контрнаступления. Британский танк отличается от других западных танков нарезной пушкой, бронебойно-фугасными боеприпасами и кипятильником для экипажа, чтобы он мог приготовить чай или подогреть пищу.

Согласно отчету Института изучения войны от 17 июня, ВСУ продолжают наступление на четырех участках фронта и имеют успехи.