"Данные о ВСУ за доллары": ВС РФ рассылают провокационные SMS жителям Запорожья (фото)
Оккупанты устроили массовую рассылку с целью получить за деньги сведения о расположении частей украинской армии.
Российские оккупанты массово рассылают абонентам в Запорожье сообщения с просьбой выдать информацию об украинских военных. Об этом Фокусу рассказали несколько жителей города.
"Меняем информацию о 3СУ на $ (доллары). Вся информация в Telegram", — говорится в тексте рассылки.
По данным абонентов, россияне организовали довольно массовую рассылку сообщений в Запорожье.
К моменту публикации новости было неизвестно, воспользовался ли кто-то из жителей города предложением оккупантов.
Напомним, что Министерство обороны России предлагало оповещать о мобилизации путем отправки сообщений на телефоны. Чиновники считают, что такая мера сократит сроки и повысит качество мобилизации.
В апреле прошлого года спецслужбы Украины разоблачили ботоферму россиян, которая рассылала украинским военным SMS с угрозами.