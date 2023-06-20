"Данные о ВСУ за доллары": ВС РФ рассылают провокационные SMS жителям Запорожья (фото)

Оккупанты устроили массовую рассылку с целью получить за деньги сведения о расположении частей украинской армии.

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Российские оккупанты массово рассылают абонентам в Запорожье сообщения с просьбой выдать информацию об украинских военных. Об этом Фокусу рассказали несколько жителей города.

"Меняем информацию о 3СУ на $ (доллары). Вся информация в Telegram", — говорится в тексте рассылки.

По данным абонентов, россияне организовали довольно массовую рассылку сообщений в Запорожье.

К моменту публикации новости было неизвестно, воспользовался ли кто-то из жителей города предложением оккупантов.

Напомним, что Министерство обороны России предлагало оповещать о мобилизации путем отправки сообщений на телефоны. Чиновники считают, что такая мера сократит сроки и повысит качество мобилизации.

В апреле прошлого года спецслужбы Украины разоблачили ботоферму россиян, которая рассылала украинским военным SMS с угрозами.