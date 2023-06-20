"Дані про ЗСУ за долари": ЗС РФ розсилають провокаційні SMS мешканцям Запоріжжя (фото)

Окупанти масово розсилають повідомлення з метою отримати за гроші інформацію про розташування частин української армії.

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Російські окупанти масово розсилають абонентам у Запоріжжі повідомлення з проханням видати інформацію про українських військових. Про це Фокусу розповіли кілька мешканців міста.

"Міняємо інформацію про 3СУ на $ (долари). Вся інформація в Telegram", — йдеться у тексті розсилки.

За даними абонентів, росіяни організували досить масове розсилання повідомлень у Запоріжжі.

До моменту публікації новини було невідомо, чи хтось із мешканців міста скористався пропозицією окупантів.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Росії пропонувало сповіщати про мобілізацію шляхом надсилання повідомлень на телефони. Чиновники вважають, що такий захід скоротить терміни та підвищить якість мобілізації.

У квітні минулого року спецслужби України викрили ботоферму росіян, яка розсилала українським військовим SMS із погрозами.