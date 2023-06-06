У РФ хочуть сповіщати чоловіків про мобілізацію через СМС-розсилку: подробиці

У Міноборони зазначають, що цей крок нібито спрямований на те, щоб скоротити терміни мобілізації та підвищити якість оповіщення. У Держдумі розглянуть цей законопроект незабаром.

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У Міністерстві оборони Росії запропонували повідомляти місцеве населення про мобілізацію за допомогою повідомлень на телефон. Про це повідомляють росЗМІ 5 червня.

У документі, опублікованому на федеральному порталі проєктів нормативних правових актів, повідомляється, що громадян, які підлягають мобілізації, можуть у майбутньому сповіщати про це за допомогою СМС-розсилки. Цей законопроєкт уже внесли до Державної Думи і незабаром планують його розглянути.

Цей крок потрібен для того, щоб нібито скоротити терміни та підвищити якість оповіщення про мобілізацію.

"Відповідно до пропозиції, повідомлення про направлення повістки розміщуватиметься в особистому кабінеті громадянина у федеральній державній інформаційній системі "Єдиний портал державних та муніципальних послуг (функцій)", а також в особистому кабінеті платника податків. Крім того, оповіщення надсилатиметься через СМС-повідомлення на абонентський номер, вказаний на порталі Держпослуг", — йдеться у повідомленні.

Наразі в Російській Федерації сповіщають громадян про мобілізацію за допомогою повісток.

Нагадаємо, 17 травня повідомлялося, що електронний реєстр військового обліку почне працювати в РФ вже до осіннього призову. Глава Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ Максут Шадаєв заявив, що військкомати зможуть збирати відомості про військовозобов'язаних у державних установах та розсилати повістки громадянам онлайн.

10 травня в Росії заявили про необхідність другої хвилі мобілізації через "сильну нестачу особового складу".