Електронний реєстр військового обліку запрацює у РФ вже до осіннього призову, — Мінцифри

Голова російського міністерства Максут Шадаєв розповів, що військкомати зможуть збирати відомості про військовозобов’язаних у державних установах та розсилати повістки громадянам онлайн вже найближчим часом.

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В Росії до осіннього призову запрацює реєстр військовозобов’язаних. Про це заявив очільник Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ Максут Шадаєв, передали 17 травня у "РИА Новости".

"Запрацює швидко, я думаю", — сказав Шадаєв.

У ЗМІ нагадали, що реєстр військового обліку в автоматизованому режимі формуватимуть російські військкомати. Надавати необхідні дані про громадян їм будуть зобов’язані роботодавці, Міністерство внутрішніх справ, Федеральна податкова служба, Центральна виборча комісія, Фонд пенсійного та соціального страхування, Міносвіти та федеральні суди.

Також росіяни почнуть отримувати електронні повістки. Вони будуть вважатися врученими призовникам з моменту розміщення оповіщення в особистих кабінетах на сайті "Держпослуги".

"Якщо повістка не вважається врученою у письмовій чи електронній формі, то вона вважатиметься такою після закінчення семи днів з дати її розміщення у реєстрі повісток", — підкреслили російські журналісти.

Також у РФ вводять обмеження для тих, хто ухиляється від військової служби — на керування транспортним засобом, угоди з нерухомістю, отримання кредитів, реєстрацію статусу індивідуального підприємця та виїзд з країни.

Нагадаємо, 10 травня в Росії заявили про необхідність другої хвилі мобілізації через "сильний брак особового складу".

Нещодавно, 15 травня, депутат Держдуми РФ Дмитро Соболєв заявив, що мобілізованим росіянам загрожуватиме до 15 років ув’язнення за перехід зі своїх частин у ПВК "Вагнер".