До 15 років: у РФ мобілізованим, які забажали до ПВК "Вагнер", пригрозили в'язницею (відео)

За словами депутата Віктора Соболєва, діяльність ЧВК суперечить російським законам, а службовцям, які запишуться у найманці, може загрожувати тюремний термін.

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Російським мобілізованим, які долучаться до приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина загрожуватиме тюремний термін. Про це розповів депутат Держдуми Росії, генерал-лейтенант Дмитро Соболєв у коментарі російському медіа "Путін у Telegram", опублікованому 15 травня.

"Якщо вони потрапили в частини, нехай перебувають у тих частинах і виконують ті завдання, які стоять. Вони не можуть піти з армії на фронті. Є низка законів, які забороняють будь-яке самовільне залишення частин і карають за це: від 10 до 15 років [в'язниці]", — сказав Соболєв.

За словами російського депутата, ПВК — це незаконне збройне формування з незрозумілими місцем реєстрації та завданнями. На його думку, держава має володіти абсолютною монополією на створення, розвиток та застосування збройних сил.

"Жодних приватних військових компаній у принципі бути не може", — додав Соболєв.

Мобілізовані з Ульяновської області РФ захотіли перейти до ПВК "Вагнер"

14 травня в російських ЗМІ стали поширювати відеоролик, на якому російські бійці з Ульяновської області (номер частини не уточнюється) заявили, що мають намір приєднатися до ПВК "Вагнер" через те, що командування ЗС РФ не здійснює евакуацію поранених та своєчасне підвезення боєприпасів.

"У зв'язку з тим, що командування вчасно не здійснює підвезення провізії, боєприпасів і відвезення поранених. Ми всі добровольці зібралися тут. Але у зв'язку зі ситуацією, що склалася, ми всі хочемо захищати батьківщину у складі ПВК Вагнер", — заявив один з окупантів на відео.

Нагадаємо, 14 травня стало відомо, що ЗСУ знищили двох російських полковників на Східному напрямку. Народний депутат Юрій Мисягін заявив, що координати знаходження російського штабу злили "вагнерівці", у яких зараз конфлікт із регулярною армією РФ.

Раніше, 12 травня, російські ЗМІ опублікували нові дані про втрати армії Росії в Україні. РФ могла втратити вбитими, зниклими безвісти та скаліченими до 200 тисяч людей.