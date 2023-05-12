Загиблі та зниклі: Росія втратила на війні з Україною понад 200 тисяч солдатів, — ВВС

Майже половина тих, чию смерть вдалося точно підтвердити, за інформацією видання, загинули протягом останніх п'яти місяців з 1 грудня 2022 року. Більш ніж половина — це ті, хто до вторгнення не був пов'язаний з армією: ув'язнені та "добровольці".

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Безповоротні втрати Росії під час війни з Україною можуть перевищувати 200 тисяч людей. Про це сьогодні, 12 травня, пише російська служба ВВС, яка збирала інформацію разом із виданням "Медіазона" та групами волонтерів.

Журналісти встановили імена 22644 російських військових, користуючись відкритими джерелами. На підставі даних Центру військово-морського аналізу США, ВВС припускає, що безповоротні втрати Росії (тобто вбиті, зниклі безвісти та покалічення. – Ред.) можуть становити 200 тисяч осіб. Ці дані не враховують втрати бойовиків про ЛНР і ДНР.

Майже половина тих, чию смерть вдалося точно підтвердити (10 230), загинули за останні п'ять місяців з 1 грудня 2022 року. Більш ніж половина (5522) припадає на добровольців, мобілізованих та ув'язнених, тобто тих, хто до початку вторгнення ніяк не був пов'язаний з армією.

Більше втрат за останні місяці припадає на загони, кинуті на штурм Соледара та Бахмута. Російські солдати, що вижили, масово зізнаються, що їх без підготовки і необхідного спорядження кидали в лобові атаки на українські позиції.

Колишній глава "Роскосмосу", радник з технічної частини армії Росії Дмитро Рогозін 11 травня заявив, що Кремлю необхідна друга хвиля мобілізації, оскільки українська сторона зараз у сильній позиції.

Нагадаємо, 10 травня президент РФ Володимир Путін підписав указ про те, щоб закликати на військові збори громадян, які зараз перебувають у запасі. Мова про чоловіків від 18 до 60 років та жінок від 18 до 55 років.

10 травня командир полку "Азов" Андрій Білецький розповів, що українські військові з 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ змогли розгромити підрозділи 72-ї бригади ЗС РФ на Бахмутському напрямку.