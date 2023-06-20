Жертва украинской ПВО: российскому "аллигатору" Ка-52 отбили хвост, — эксперт (видео)

Американский обозреватель Томас Ньюдик пояснил, что несмотря на повреждения хвостовой части, вертолет продолжил полет из-за конструктивной особенности машины.

Российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" на Запорожском направлении попал под удар украинских систем ПВО, в результате которого машина лишилась хвостового оперения. Тем не менее, вертолет не рухнул на землю, а продолжал движение несмотря на отсутствие вертикального киля, который был повернут почти на 90 градусов. О том, каким образом подбитый вертолет ВКС РФ продолжил полет с такими повреждениями корпуса рассказал обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик.

Он обратил внимание на выложенные в сети кадры подбитого российского вертолета, который судя по всему все же сумел приземлиться. Ньюдик отметил, что на опубликованном видео помимо оторванного вертикального киля можно заметить несколько предметов, которые экипаж выбрасывал на лету. Предположительно это были топливные баки и ракетные капсулы. Также эксперт предположил, что лобовое стекло кабины также получило повреждение, поэтому Ка-52, пишет эксперт, стал жертвой украинских ПВО.

"Как бы то ни было, экипаж ударного вертолета, состоящий из двух человек, имеет основания быть благодарным за конструкцию своего летательного аппарата", — считает эксперт.

По его словам, вертолет не упал после повреждений в силу конструктивной особенности машины. Дело в том, что своеобразной визитной карточкой Ка-52 является его нетрадиционное соосное расположение несущего винта, что исключает необходимость установки хвостового ротора. Практически в любом другом вертолете повреждение хвостового агрегата такого уровня было бы чрезвычайно серьезным последствиям, подчеркнул Ньюдик.

Вертолет Ка-52 ВСК РФ потерял часть хвостового оперения

Эксперт пояснил, что хвостовой винт обеспечивает противодействие основным винтам, которые вращаются либо по часовой, либо против часовой стрелки. И если он перестает работать или машина его теряет, то вертолет начнет вращаться в направлении, противоположном основному ротору, что неизбежно приведет к падению. Но у Ка-52 установлены соосные несущие винты, которые и позволили машине продолжить полет на низкой высоте.

"Как бы то ни было, мы не знаем наверняка, почему Ка-52 остался лететь над Украиной с разбитой хвостовой частью, хотя мы можем с определенной уверенностью сказать, что если бы они летели на вертолете другого типа, то вероятность того, что экипаж вернулся бы на базу, была бы гораздо ниже", — написал в заключение Ньюдик.

Ранее эксперты The Drive отметили, что в последнее время российские силы стали активнее применять ударные вертолеты Ка-52 на некоторый участках фронта с целью получить большее преимущество в небе. В то же время они обратили внимание, что у россиян есть довольно неудачный опыт их применения в начале войны из-за больших потерь. Теперь же оккупанты идут на большие риски, поскольку украинские защитники имеют на вооружения мобильные системы ПВО малой дальности, или SHORAD.