Тактика похожа на Бахмутскую: в ВСУ объяснили активность оккупантов на Купянском направлении

Сначала на штурм оккупанты бросают отряды "Шторм Z", а затем подтягиваются резервы и десант. За сутки было отбито более 20 атак.

Российские войска активизировали боевые действия на Лимано-Купянском направлении. Об этом сообщил командующий Восточным направлением по стратегическим коммуникациям полковник Сергей Череватый, передает АрмияInform.

Рекордное количество российских атак на Лимано-Купянском направлении связано с тем, что оккупанты хотят добиться хоть какого-то промежуточного успеха на фоне больших потерь техники и живой силы. В основе таких атак – штурмовые отряды "шторм Z", состоящие из криминальных элементов. Также российские оккупанты подтягивают резервы из состава боевого армейского резерва и подразделений ВДВ. Кроме этого, враг активно применяет артиллерию и РСЗО — 560 обстрелов украинских позиций и 8 авиационных налетов.

Российские войска активизировались на Лимано-Купянском направлении Фото: deepstatemap.live

"Результатом таких штурмов стали немалые потери врага — 146 оккупантов уничтожены и 190 ранены — две роты в сутки, грубо говоря. Если ты используешь в качестве главного ударного элемента живую силу, притом не лучшим образом подготовленную, то и будешь иметь такие потери. Их действия на Лимано -Купянском направлении очень похожи на то, как они действовали на Бахмутском направлении", — рассказал Череватый.

Кроме этого, он добавил, что украинские военные подбили один Т-72, четыре БМП, а также одну САУ "Акация". Также бойцы уничтожили склад с боеприпасами и два грузовика.

Напомним, 20 июня в ВСУ сообщили, что оккупанты применяют базовые версии танков Т-72 и Т-62 на Лиманском и Купянском направлениях.

17 июня Генштаб сообщал, что ВС РФ пытались наступать сразу на 5 направлениях, но безрезультатно.