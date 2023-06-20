Бригада "Червона Калина" Гвардии Наступления показала фронтовые будни на видео

Военное формирование участвует непосредственно в боевых столкновениях на передовой.

Воины бригады "Червона Калина" Гвардии Наступления активно участвуют в боях и демонстрируют результаты. Видео опубликовано в Telegram Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

Украинские защитники показали свои фронтовые будни. На видео бойцы едут на боевой машине по населенному пункту. Их радушно встречает местное население.

Также в ролике можно увидеть, что военные принимают непосредственное участие в боевых столкновениях на передовой. Они применяют против российских оккупантов стрелковое оружие и гранатометы.

Бригада "Червона Калина" Гвардии Наступления в войне с РФ

В конце марта стало известно, что бойцы экипажа мобильной огневой группы бригады за несколько месяцев уничтожили 3 БПЛА и наземные цели противника. Защитники применяли зенитную установку.

Штурмовая бригада "Червона Калина" 16 июня показала подготовку "Градов" к наступлению. Цели, которые попадали артиллеристы, располагались на расстоянии почти 10 и 20 километров. Занятия были организованы на одном из полигонов в определенных местах тяжелой техники и вооружения. Сначала гвардейцы ориентируют боевую технику на местности, а впоследствии делают более точные наведения на цель уже на самой установке "Град". После наведения раздаются выстрелы, а впоследствии мишень поражена.

Напомним, в конце марта в "Гвардии наступления" заявили, что почти сформировали бригады. Пресс-офицер Николай Коваль отметил, что формирование подразделений "Буревій", "Спартан", "Рубіж", "Червона калина", "Кара-даг", "Лють", "Сталевий кордон" и "Азов" заканчивается. Несмотря на завершение процесса подготовки, добровольцы активно подавали заявки.