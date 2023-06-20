95 тонн рыбы и тела дельфинов: в Турции и Болгарии столкнулись с последствиями подрыва ГЭС

По словам главы ОП Андрея Ермака, в результате агрессивных действий РФ страдает не только Украина, но и другие страны. Пятна смазки и нефти вскоре могут дойти до Средиземноморья.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал последствия умышленного подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области, которые можно увидеть уже сейчас. Об этом он написал в своем Telegram-канале 20 июня.

По его словам, 50 гектаров украинских лесов оказались затопленными после того, как Российская Федерация подорвала дамбу в Херсонской области. Эта территория больше, чем общая площадь лесов в некоторых странах, к примеру в Исландии.

"Экоцид. Некоторые цифры после российского теракта на Каховской ГЭС", – говорится в сообщении.

В частности, пятна смазки и нефти весом примерно в 150 тонн были выброшены в Днепр и вскоре они могут достичь Средиземноморья. Также теперь Каховское водохранилище, в результате агрессивных действий российских оккупантов, покрыто полностью мертвой рыбой. По предварительным подсчетам это 95 тонн живых биоресурсов.

А вот на берегах Черного моря, включая Болгарию и Турцию, туристы видят постоянно тела дельфинов, которых туда выбрасывает с украинских берегов. Всего за неделю зафиксировано 150 случаев, но их количество будет лишь возрастать.

"Не исключено, что течение принесет в эти страны косуль, лисиц и зайцев из южного региона Украины. На затопленной территории проживало около 20 тысяч особей диких животных. За экоцид должна быть жесткая ответственность для российских террористов", — подытожил Андрей Ермак.

Напомним, 19 июня украинцам показали Херсон после подрыва Каховской ГЭС. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что если с техническими последствиями наводнения Украина может справиться самостоятельно, то катастрофу страна будет ощущать еще долго.