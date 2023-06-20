Минус "Солнцепек" и "Зоопарк": Тарнавский отчитался об уничтожении техники РФ на юге (видео)

По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", за сутки россияне потеряли не только более пяти рот солдат, но и большое количество техники — почти 50 единиц.

Силы обороны продвигаются вперед на Таврическом направлении. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1487 огневых задач.

За последние 24 часа были нанесены значительные потери противнику, включая более пяти рот вражеских солдат, погибших и раненых.

Также были уничтожены и повреждены 46 единиц военной техники противника.

"В частности 13 танков, 7 единиц БМП, БТР, БпЛА "Supercam", БпЛА "Shahed-136", 4 гаубицы 2С19 "Мста-С", гаубица 2А65 "Мста-Б", зенитный ракетный комплекс "Бук", 2 противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", РЛС "Зоопарк", тяжелая огнеметная система "Сонцепек", – говорится в сообщении командующего.

Тарнавский также добавил, что украинские защитники уничтожили 5 складов с боеприпасами врага.

Напомним, 20 июня командующий Восточным направлением по стратегическим коммуникациям полковник Сергей Череватый сообщил, что российские войска активизировали боевые действия на Лимано-Купянском направлении.

В этот же день в сети опубликовали кадры, на которых видно, как украинские артиллеристы наносят удары по враждебным целям из САУ Caesar, переданной нашей стране Данией.