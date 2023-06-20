"Зачистили лес без потерь": репортаж о контрнаступлении ВСУ в Донецкой области (видео)

Чтобы освободить 100 метров оккупированной территории приходится прикладывать значительные усилия, рассказывают журналисты.

Журналисты показали, как проходила штурмовая операция 80-й ОДШБ в Донецкой области. При этом применялась артиллерия, аэроразведка, и проводился собственно штурм, во время которого с врагом приходится встретиться лицом к лицу. Об этом сообщается в репортаже Bihus.info.

Чтобы освободить 100 метров оккупированной территории приходится приложить значительные усилия. "Пока гражданские ожидают километровых продвижений в кратчайшие сроки, военные тщательно планируют каждый рывок вперед на несколько сот метров", — говорится в публикации.

Штурм вживую

"Мы наблюдаем за подходами врага. Помогаем нашей арте. Так же сопровождаем часто группу непосредственно сверху на низкой высоте" — рассказал аэроразведчик.

По словам одного из бойцов, работать в условиях зеленых насаждений сложно.

"Если это деревья, искусственно высаженные — это одно. Но когда бурелом, то это не посадка, а кусок леса", — пояснил он, добавив, что в таких условиях видимость ограничена двумя-тремя метрами, поэтому нужно проявлять осмотрительность.

Напомним, что бойцы ВСУ рассказали о штурме Благодатного Донецкой области. Журналисты объяснили, что в поселке, где до войны жило 700 человек, не уцелел ни один дом.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ впервые показали, как датские САУ Caesar применяются на фронте.