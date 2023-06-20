Ядерный шантаж РФ не должен быть толчком к капитуляции Украины, — Подоляк

По словам советника главы ОП, мир может вновь прийти к ядерной гонке и стрелка часов Судного дня отодвинется. Избежать этого сценария можно лишь давлением на Путина.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о новых признаках ядерного шантажа со стороны Российской Федерации. По его мнению это не может стать поводом для капитуляции. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 20 июня.

Важно понимать, отметил Михаил Подоляк, что наличие смертоносного оружия у противника не должно влиять на общий исход противостояния, а сам ядерный шантаж РФ не может никак влиять на украинцев и их сознание.

"Ядерные угрозы никак не должны влиять на решения украинцев о своей защите и решения союзников о нашей поддержке. Если кто-то считает, что наличие ЯО должно служить толчком к капитуляции, подумайте: какой сигнал это дает всему остальному миру? "Международное право не работает, никто вас не защитит, полагайтесь только на себя?" — говорится в сообщении.

В результате, продолжил советник главы Офиса президента, мир получит новую ядерную гонку и стрелка на часах Судного дня снова подвинется к устрашающему моменту.

Можно выйти из этого положения другим путем — продолжать давление на Кремль.

"Вместо этого Путин должен получать четкий сигнал со всех частей земного шара: как только русская рука потянется к ящику Пандоры, она будет без промедления отсечена", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 20 июня в ГУР рассказали, может ли РФ нанести ядерный удар по Украине. Представитель разведки Андрей Юсов отмечает, что в Кремле понимают все последствия применения смертоносного оружия, поэтому и не идут на этот шаг. Украина вместе с международными партнерами следит за развитием событий.