"Будут большие проблемы": Буданов говорит, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС (видео)

Российские оккупанты заминировали ставок-охладитель на станции в оккупированном Энергодаре. Его подрыв может иметь для Украины негативные последствия, считает глава ГУР.

Российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре. Они заложили взрывчатку в ставок-охладитель. Об этом в эфире телемарафона 20 июня рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, взорвав Каховскую ГЭС российские оккупанты разрушили нормальный доступ воды к охладителям, работающим на Запорожской атомной электростанции.

"Самое страшное, это то, что за это время ЗАЭС была дополнительно заминирована. И самое страшное, что был заминирован охладитель. Если они выведут его из строя путем подрыва, то велика вероятность, что будут значительные проблемы", — сказал Буданов.

Напомним, что 16 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия намерена взорвать Запорожскую атомную электростанцию для дестабилизации ситуации в Украине и чтобы мир потребовал от Киева "остановить конфликт". По словам ученого Владимира Борисенко, повторить аварию, аналогичную чернобыльской, технически сложно, поскольку на сегодняшних АЭС размещены реакторы совсем другого типа.

19 июня глава военной разведки Украины Кирилл Буданов впервые прокомментировал фейки россиян о своей гибели. Он заявил, что в Украине формируют "спецотряд из бессмертных", которые будут приходить ночью и кошмарить россиян, мечтавших захватить Украину.