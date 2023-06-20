Лукашенко считает, что находится в "зоне боевых действий ИПСО" (видео)

Белорусский лидер убежден, что "агрессивная истерика" западных стран якобы заглушает "голоса мудрости". Полагаться на то, что якобы здравый смысл возобладает, по его мнению, нельзя.

Александр Лукашенко убежден, что РФ в последнее время испытала действие информационно-психологических операций (ИПСО). Об этом он сказал на встрече с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ 20 июня, говорится на сайте президента Беларуси.

"Сегодня мы все находимся в зоне боевых действий информационно-психологических операций, мы особенно это чувствуем, в том числе и Россия в последнее время это почувствовала. Да и вы тоже. Мы от этого никуда не уйдем. Нам нужно научиться наращивать свои усилия в информационно-аналитическом поле и в сотрудничестве со средствами массовой информации", — заявил белорусский политик.

По его словам, сотрудничество в информационной сфере с Россией налажено. Однако он напомнил главам МИД о договоренностях по поводу обмена данными между министерствами и подчеркнул, что это правило меняться не будет.

"Сегодня агрессивная истерика, прежде всего на Западе, заглушает (пока заглушает) голоса мудрости и разума. Там не хотят услышать инициативы, в том числе и Беларуси по восстановлению доверия, укреплению региональной и международной безопасности", — добавил лидер страны.

Лукашенко отметил, что полагаться на якобы победу здравого смысла не стоит, поэтому странам-членам ОДКБ нельзя расслабляться.

Напомним, 19 июня Александр Лукашенко заверил, что выборы в Беларуси в 2024 году будут честными в отличие от американских. По его словам, "прятаться нечего", ведь большинство белорусов якобы поддерживают избранный курс.

Ранее, 14 июня, Лукашенко заявил, что ВС РФ уничтожали за один бой до 50 украинских танков и более 120 БМП.