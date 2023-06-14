"До 150 БМП за бой": Лукашенко "переплюнул" МО РФ по потерям ВСУ с начала контрнаступления (видео)

Лукашенко заявил, что российская армия научилась воевать, а ВСУ за один бой теряют полсотни танков и с начала контрнаступления имеют 40 тысяч погибших бойцов.

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Александр Лукашенко цинично высказался о контрнаступлении ВСУ, которое в России якобы даже не заметили, и рассказал о безумных потерях Украины с его начала. Об этом он сказал в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой. Видео разговора обнародовал телеграм-канал "Пул первого".

Лукашенко выдал, что с начала контрнаступления якобы погибли около 40 тысяч украинских военных.

"Контрнаступление 4-5 числа началось, но мы даже не заметили. За это время украинцев погибло что-то под 40 тысяч . И более 100 тысяч не вернутся — ранены. Почти 120-150 тысяч. И "Брэдли" горят, и "Леопарды" горят. Так же горят, как наши с советских времен танки", – сказал он.

Он похвалил российскую армию, которая быстро учится воевать, а украинские войска, несмотря на то, что идут "кулаком из 30-50 танков" не доходят "даже до российского переднего края".

"Там каша была, до 50 танков за один бой и свыше 120 БМП, представляете. Это была первая попытка контрнаступления. Примерно столько было — с воздуха сняли. Вот их контрнаступление! Россия — как всегда, бывает и у нас, и у них — мы медленно запрягаем, но потом быстро едем. Так вот Россия мобилизовалась, она наконец-то научилась воевать и по всем правилам воюет", – сказал Лукашенко.

Напомним, что российские пропагандисты сообщили, что в Донецкой области российские танкисты впервые встретились в бою с экипажем ВСУ на немецком танке Leopard, якобы отступившем после первого выстрела в его сторону.

Ранее сообщалось, что в пентагоне не подтверждают информацию о ликвидации Россией 16 танков Leopard ВСУ во время наступления.