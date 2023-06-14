"До 150 БМП за бій": Лукашенко "переплюнув" МО РФ по втратах ЗСУ з початку контрнаступу (відео)

Лукашенко заявив, що російська армія навчилася воювати, а ЗСУ за один бій втрачають пів сотні танків і від початку контрнаступу мають 40 тисяч загиблих бійців.

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Олександр Лукашенко цинічно висловився про контрнаступ ЗСУ, який в Росії нібито навіть не помітили, і розповів про шалені втрати України від його початку. Про це він сказав в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій. Відео розмови оприлюднив телеграм-канал "Пул первого".

Лукашенко видав, що від початку контрнаступу нібито загинули близько 40 тисяч українських військових.

"Контрнаступ 4-5 числа розпочався, але ми навіть не помітили. За цей час українців загинуло щось під 40 тисяч. І понад 100 тисяч не повернуться – поранені. Майже 120-150 тисяч. І "Бредлі" горять, і "Леопарди" горять. Так само горять, як наші з радянських часів танки", – сказав він.

Він похвалив російську армію, яка швидко вчиться воювати, а українські війська попри те, що йдуть "кулаком із 30-50 танків" не доходять "навіть до російського переднього краю".

"Там каша була, до 50 танків за один бій і понад 120 БМП, уявляєте. Це була перша спроба контрнаступу. Приблизно стільки було — з повітря зняли. Ось їхній контрнаступ! Росія – як завжди буває і у нас, і у них – ми повільно запрягаємо, але потім швидко їдемо. Так ось Росія мобілізувалася, вона нарешті навчилася воювати і за всіма правилами воює", – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що російські пропагандисти повідомили, що на Донеччині російські танкісти вперше зустрілися в бою з екіпажем ЗСУ на німецькому танку Leopard, який нібито відступив після першого пострілу в його бік.

Раніше повідомлялося, що у пентагоні не підтверджують інформацію стосовно ліквідації Росією 16 танків Leopard ЗСУ під час наступу.