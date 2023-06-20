Подрыв Каховской ГЭС: жителей Криворожского района призвали сделать трехдневный запас воды

По словам начальника Криворожской РВА, три общины лишены водоснабжения полностью, еще несколько общин — частично. Днепровская ОВА направила в каждую из них емкости с запасами в 24 кубометра.

Местные власти призвали людей, проживающих в Криворожском районе, сделать дома обязательный трехдневный запас воды у себя дома. Об этом во вторник, 20 июня сообщил в своем Telegram начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день централизованное водоснабжение полностью отсутствует в трех общинах — Грушевской, Вакуливской и Софиевской. Также частично без водоснабжения остаются населенные пункты в Зеленодольском, Апостоловском и Глееватской общинах.

Фото: Google Maps

Он отметил, что каждая община Криворожского района получило от Днепропетровской областной военной администрации гибкие емкости объемом в 24 кубометра для того, чтобы обеспечить местных жителей питьевой водой. Также грузы с питьевой водой были доставлены из Мукачевской районной военной администрации.

"Мы продолжаем искать варианты обеспечения общин питьевой и технической водой. Налаживаем сотрудничество с благотворительными и общественными организациями в Украине и за ее пределами. Одновременно работаем над тем, чтобы претворить в жизнь планы альтернативного обеспечения водой города Кривой Рог и других общин Криворожского района", — отметил Ситниченко.

Он попросил жителей района обязательно держать дома минимальный трехдневный запас воды.

Ситуация с водой в Криворожском районе

В связи с разрушением российскими оккупантами 6 июня дамбы Каховской ГЭС в Кривом Роге в тот же день были введены ограничения на пользование водой. Жители города начали в панике скупать питьевую воду в местных магазинах.

При этом председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заверил, что местные власти понимали риски отсутствия Каховской воды еще год назад и реализовали большой перечень технических мер по обеспечению жизни города.

8 июня глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что воды в водохранилище Южном при экономном потреблении осталось на полтора месяца.

В понедельник, 19 июня Вилкул призвал местных жителей Кривого Рога экономить воду, так как, по его словам, при отсутствии должной экономии город может остаться без воды через три недели.