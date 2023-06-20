"Могут подорвать охладитель": эксперт назвал возможный сценарий эскалации на Запорожской АЭС

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, минирование и возможный подрыв Запорожской АЭС напрямую связаны с контрнаступлением ВСУ.

Российские оккупанты, боясь украинского наступления, могут подорвать бассейн-охладитель реакторов на Запорожской атомной электростанции. Такой сценарий спрогнозировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, Москва продолжит использовать Запорожскую АЭС вместе с ядерным шантажом, чтобы угрожать всему миру. Это напрямую связано с контрнаступлением ВСУ.

Такие угрозы, по мнению Мусиенко, могут усилиться на фоне освобождения Силами обороны Украины Пятихаток и возникновения перспективы дальнейшего продвижения ВСУ в направлении Энергодара.

"И как раз минирование бассейна-охладителя, о котором говорил начальник военной разведки, может быть одним из элементов. Теоретически они могут подорвать этот охладитель, что создаст угрозу взрыва реактора, хоть и не сразу", – отметил эксперт.

Мусиенко добавил, что после совершения теракта захватчики могут обвинить Киев и заявить, что починят все, если украинские войска остановят наступление.

Напомним, 20 июня Фокус разбирался, что будет, если взорвется Запорожская АЭС, и какие города окажутся в зоне отчуждения. Из зараженной зоны нужно будет немедленно отселить два миллиона украинцев, а десятки тысяч украинцев умрут вскоре после взрыва на атомной станции.

В этот же день глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что в бассейне-охладителе на ЗАЭС упал уровень воды. Впрочем, из скважин берут воду для его пополнения.