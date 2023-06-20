ВС РФ убили спасателя в Херсоне: Зеленский пообещал ответ террористам (фото, видео)

В результате вражеской атаки во время расчистки ила погиб сотрудник ГСЧС, еще восемь — получили ранения. Президент выразил соболезнования родным жертвы артобстрела окупантов и подчеркнул, что террористам нет места на украинской земле.

ВС РФ произвели обстрел спасателей, расчищавших ил в Херсоне. Об этом 20 июня сообщил в соцсетях руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"В результате артобстрела погиб один сотрудник ГСЧС, еще восемь сотрудников пострадали", — написал он.

По данным главы Херсонской областной государственной администрации Александра Прокудина, погибшему в результате вражеской атаки было 25 лет.

В областной прокуратуре журналистам "Общественное" уточнили, что четверо из восьми раненых пребывают в тяжелом состоянии.

Правоохранители начали расследование по факту нарушения обычаев войны

В Херсонской областной прокуратуре заявили, что начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны. По их информации, 20 июня работники ГСЧС при ликвидации последствий подтопления попали под обстрел вражеских сил.

Фото: Херсонская областная прокуратура

"Один из сотрудников погиб на месте, еще восемь получили ранения. Данные уточняются. Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора", — заверили в прокуратуре.

На обстрел группы спасателей в Херсоне отреагировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении высказался об атаке ВС РФ, в результате которой погиб работник ГСЧС.

"Сегодня в Херсоне в результате обстрела окупантов пострадали спасатели… Они занимались ликвидацией последствий российского теракта на Каховской ГЭС и были обстреляны российской же артиллерией. Восемь сотрудников ГСЧС были ранены, один, к сожалению, погиб", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал, что террористы получат ответ от защитников "за эту подлость".

"Каждый такой российский удар, каждый российский теракт — это всякий раз аргумент, что нет и не будет у окупантов никаких шансов остаться где-то на украинской земле. Убийцам и террористам здесь места нет и никогда не будет", — заявил президент.

Напомним, утром 20 июня несколько районов Киева были обесточены после ночной атаки БПЛА Shahed. Также возникла проблема с работой комплексов самообслуживания на станциях метро.

20 июня три дрона-камикадзе попали в объект критической инфраструктуры во Львове. В местной ОВА проинформировали, что обошлось без жертв.