ВС РФ убили спасателя в Херсоне: Зеленский пообещал ответ террористам (фото, видео)
В результате вражеской атаки во время расчистки ила погиб сотрудник ГСЧС, еще восемь — получили ранения. Президент выразил соболезнования родным жертвы артобстрела окупантов и подчеркнул, что террористам нет места на украинской земле.
ВС РФ произвели обстрел спасателей, расчищавших ил в Херсоне. Об этом 20 июня сообщил в соцсетях руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
"В результате артобстрела погиб один сотрудник ГСЧС, еще восемь сотрудников пострадали", — написал он.
По данным главы Херсонской областной государственной администрации Александра Прокудина, погибшему в результате вражеской атаки было 25 лет.
В областной прокуратуре журналистам "Общественное" уточнили, что четверо из восьми раненых пребывают в тяжелом состоянии.
Правоохранители начали расследование по факту нарушения обычаев войны
В Херсонской областной прокуратуре заявили, что начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны. По их информации, 20 июня работники ГСЧС при ликвидации последствий подтопления попали под обстрел вражеских сил.
"Один из сотрудников погиб на месте, еще восемь получили ранения. Данные уточняются. Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора", — заверили в прокуратуре.
На обстрел группы спасателей в Херсоне отреагировал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении высказался об атаке ВС РФ, в результате которой погиб работник ГСЧС.
"Сегодня в Херсоне в результате обстрела окупантов пострадали спасатели… Они занимались ликвидацией последствий российского теракта на Каховской ГЭС и были обстреляны российской же артиллерией. Восемь сотрудников ГСЧС были ранены, один, к сожалению, погиб", — подчеркнул украинский лидер.
Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал, что террористы получат ответ от защитников "за эту подлость".
"Каждый такой российский удар, каждый российский теракт — это всякий раз аргумент, что нет и не будет у окупантов никаких шансов остаться где-то на украинской земле. Убийцам и террористам здесь места нет и никогда не будет", — заявил президент.
Напомним, утром 20 июня несколько районов Киева были обесточены после ночной атаки БПЛА Shahed. Также возникла проблема с работой комплексов самообслуживания на станциях метро.
20 июня три дрона-камикадзе попали в объект критической инфраструктуры во Львове. В местной ОВА проинформировали, что обошлось без жертв.