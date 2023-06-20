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Ночная атака Shahed: во Львове зафиксировано три прилета в критический объект, — ОВА

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Фото: Telegram | В критический объект зафиксировано три попадания

По словам руководителя администрации Максима Козицкого, после попаданий на объекте возник масштабный пожар. Последствия атаки Shahed могли быть хуже, если бы не работа сил ПВО.

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Около 5 часов утра 20 июня российский оккупанты атаковали Львов беспилотниками типа Shahed, в результате чего произошло попадание в критически важный объект. Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий в своем Telegram.

По словам Козицкого, было зафиксировано три попадания в объект критической инфраструктуры, в результате чего произошел пожар, были повреждены перекрытия между этажами здания и выбиты окна.

Благодаря работе специалистов ГСЧС удалось ликвидировать возгорание. Также сообщается, что жертв и пострадавших в результате ночной атаки нет.

Глава Львовской ОВА поблагодарил украинских защитников противовоздушной обороны.

"Если бы не они, масштабы беды были бы гораздо больше", — отметил он.

Козицкий напомнил всем балансодержателям, что укрытия во Львове и области должны быть в надлежащем состоянии, поскольку во время тревог он получал ряд жалоб от жителей области. В случае обнаружения непригодных укрытий, Козицкий призвал местных жителей сразу же сообщать об этом в службу по номеру 112.

Напомним, в ночь на 20 июня в большей части областей Украины звучала воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов. В Киеве и Киевской области силы ПВО отразили воздушную атаку вражеских БПЛА, уничтожив около 20 Shahed.

Также напомним, недавно в Офисе Президента рассказали, что будет ожидать Украину осенью и зимой 2023 года, пока продолжается война с Россией. В этот период украинцам следует готовиться к очередным массированным ударам ВС РФ.