Нічна атака Shahed: у Львові зафіксовано три прильоти у критичний об'єкт, — ОВА

За словами керівника адміністрації Максима Козицького, після влучень на об'єкті виникла масштабна пожежа. Наслідки атаки Shahed могли бути гіршими, якби не робота сил ППО.

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Близько 5 години ранку 20 червня російські окупанти атакували Львів безпілотниками типу Shahed, внаслідок чого сталося потрапляння в критично важливий об'єкт. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram.

За словами Козицького, було зафіксовано три потрапляння у об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого сталася пожежа, було пошкоджено перекриття між поверхами будівлі та вибито вікна.

Завдяки роботі фахівців ДСНС вдалося ліквідувати пожежу. Також повідомляється, що жертв та постраждалих внаслідок нічної атаки немає.

Голова Львівської ОВА подякував українським захисникам протиповітряної оборони.

"Якби не вони, масштаби біди були б набагато більшими", — зазначив він.

Козицький нагадав усім балансоутримувачам, що укриття у Львові та області мають бути у належному стані, оскільки під час тривог він отримував низку скарг від мешканців області. У разі виявлення непридатних укриттів, Козицький закликав місцевих жителів одразу повідомляти про це службу за номером 112.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня у більшій частині областей України звучала повітряна тривога через загрозу атаки дронів. У Києві та Київській області сили ППО відбили повітряну атаку ворожих БПЛА, знищивши близько 20 Shahed.

Також нагадаємо, нещодавно в Офісі Президента розповіли, що чекатиме на Україну восени та взимку 2023 року, поки триває війна з Росією. У цей період українцям слід готуватися до чергових масованих ударів ЗС РФ.