Масована атака Shahed: вибухи пролунали у Києві, Львові та Запоріжжі (фото, відео)

За даними КМВА, це була перша атака Shahed на Київ за 18 днів та друга за місяць. У Запорізькій області постраждали комунікації, майно, техніка та навіть місця громадського відпочинку. На Львівщині — "прильоти" в інфраструктурні об'єкти та пожежа.

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У ніч на 20 червня у більшій частині областей України лунала повітряна тривога через загрозу атаки дронів. У Києві та Київській області сили ППО відбили повітряну атаку ворожих БПЛА, знищивши приблизно 20 Shahed. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про нічну атаку ЗС РФ.

"В області — небезпека застосування ворожих БПЛА", — повідомили у Київській ОВА, додавши, що сили протиповітряної оборони вже протистоять російським дронам.

Представники адміністрації нагадали також, що не варто знімати збиті дрони та ділитися записами у соцмережах.

Про загрозу повітряної атаки у столиці оголосили о 02:53. Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко порадив пройти в укриття через ворожі Shahed, що летять.

Перша атака Shahed по Києву за 18 днів

О 06:31 в КМВА повідомили, що противник застосовував , згідно з наявними даними.

"Це лише друга атака іранськими дронами на Київ з початку місяця і перша — за останні 18 днів", — йшлося у повідомленні.

"За звичною для масованих нападів БпЛА тактикою, дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків", — зазначили у пресслужбі КМВА.

Тривала повітряна атака понад три години. За цей час ППО ідентифікували та знищили майже 20 повітряних цілей, а інформації про руйнування та постраждалих поки що немає.

Запорізька область: постраждали комунікації, майно та техніка

У Запорізькій області о 4.00 фахівцям вже довелося працювати над ліквідацією ударів ворога.

Керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко зазначив, що "мішенями раш***ів стали комунікації, майно, сільгосп- та фермерська техніка", і навіть популярні місця відпочинку містян.

Але дані щодо можливих постраждалих не підтвердилися.

У Запоріжжі постраждали місця відпочинку

Львівська область: "прильоти" в об'єкти інфраструктури

О 5:09 мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті лунають вибухи, тому краще залишатися в сховищах, або, на крайній випадок, у коридорах.

Мер Львова Андрій Садовий — про повітряну атаку

О 6:02 Максим Козицький, голова ОВА Львівської області, повідомив, що, за попередніми даними, постраждали об'єкти критичної інфраструктури, але обійшлося без жертв та поранень серед місцевих мешканців.

"Була пожежа. На місці працюють всі служби", — повідомив він.

Львівська ОВА — про обстріл 20 червня

Повітряна тривога оголошувалась також у Полтавській, Сумській, Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській та Харківській областях.

Нагадаємо, що заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр прокоментувала контрнаступ України, повідомивши, що ЗСУ важко просуваються, але все ж таки в майбутньому варто чекати великих результатів.

Також повідомлялося, що солдат ЗСУ розповів про просування контрнаступу України.