"Ми тут, щоб перемагати": український солдат розповів, як проходить контрнаступ ЗСУ (фото)

За словами сержанта 68-ї бригади ЗСУ, він хоче взяти участь у параді перемоги. На його думку, Україна вже виграє війну.

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Старший сержант 68-ї бригади, у мирному житті банкір, Андрій Оністрат розповів, як відбувається контрнаступ ЗСУ у Донецькій області. За його словами, Україна виграє війну, про що пише ВВС.

"Посміхайтеся — чому ви такі серйозні? Ми виграємо війну", — сказав він солдатам, під час спілкування з журналістами.

Однак, за словами 49-річного Оністрата, без втрат не обходиться. Кожен убитий український військовий – це завжди тяжко.

"Останній тиждень був надзвичайно важким", — сказав він.

За словами журналістів, незадовго до початку контрнаступу ЗСУ Оністрат втратив сина, який був 21 рік. Так, Остап Оністрат загинув внаслідок удару дрону-камікадзе. Молоду людину неможливо було впізнати, тому її поховали у закритій труні.

Андрій Оністрат Фото: BBC / Даррен Конвей

"Я взяв на себе зобов'язання. Ви знаєте, ми тут, щоб перемагати. Не сидіти склавши руки, не бігти. Я просто вважаю, що кожна людина тут повинна робити свою роботу професійно. У цьому немає нічого героїчного. Я просто повинен закінчити цю роботу. ", — сказав Оністрат.

Він заявив, що помста – це гріх, проте хоче довести справу до кінця, щоб потім взяти участь у параді перемоги України.

Нагадаємо, що в Міноборони закликали не чекати швидкого контрнаступу. За словами міністра Олексія Резнікова, причина переоцінки та завищених очікувань від контрнаступу пов'язана з подіями минулої осені.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що контрнаступ просувається за планом. Він сказав, що українцям не варто чекати від військових блискавичних результатів в операції з деокуппації захоплених противником територій.

Також 19 червня повідомлялося, що Залужний особисто відвідав бійців ЗСУ на передовій. Головнокомандувач ЗСУ прибув на позиції українських військових разом із начальником Генштабу Сергієм Шапталою.