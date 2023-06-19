"Все йде за планом": Данілов розповів про хід контрнаступу ЗСУ (відео)

Секретар РНБО зазначив, що українцям не варто чекати від військових блискавичних результатів в операції з деокупації захоплених противником територій.

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Контрнаступ ЗСУ на південно-східному напрямку відбувається точно за планом. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону у понеділок, 19 червня.

"Все йде за планом, а що це за план — знає лише обмежене коло осіб", — сказав Данілов, відповідаючи на питання ведучого про ситуацію на фронті.

Секретар РНБО також звернув увагу на те, що багато українців дещо неправильно розуміють суть контрнаступу.

За словами Данілова, швидке звільнення окупованих територій від російських загарбників не відбудеться протягом кількох днів чи навіть тижнів. Це обумовлено тим, що українські військові діють згідно з розробленим раніше стратегічним планом. І, згідно з цим документом, поки що бійцям та командирам ЗСУ вдається виконувати всі поставлені перед ними бойові завдання.

Крім того, Данілов у своєму коментарі в ефірі національного телемарафону торкнувся теми фейків, які поширюють російські ЗМІ. Зокрема вони стосуються інформації про нібито вбивство голови ГУР Міноборони Кирила Буданова та про "зникнення" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Данілов вважає, що такі новини спрямовані насамперед на самих росіян, для яких військово-політичне керівництво хоче створити ілюзію перемог ЗС РФ на фронті. Однак такі інформаційні операції противника, за словами Данілова, ніяк не вплинули на перебіг бойових дій і взагалі не мали жодних наслідків.

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Нагадаємо, 19 червня Валерій Залужний особисто відвідав бійців ЗСУ на передовій. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Для цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень із щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів.

Крім того, 19 червня стало відомо, що штурмовики ЗСУ під кулеметним вогнем закріплюються на позиціях під Бахмутом. Українські військові під час наступальних дій зазнали атаки з боку російського кулеметного розрахунку, але все ж таки зайняли позиції.