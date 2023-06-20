Массированная атака Shahed: взрывы прогремели в Киеве, Львове и Запорожье (фото, видео)

По данным КГВА, это была первая атака Shahed на Киев за 18 дней и вторая за месяц. В Запорожской области пострадали коммуникации, имущество, техника и даже места общественного отдыха. Во Львовской — "прилеты" в инфраструктурные объекты, был пожар.

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В ночь на 20 июня в большей части областей Украины звучала воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов. В Киеве и Киевской области силы ПВО отразили воздушную атаку вражеских БПЛА, уничтожив около 20 Shahed. Фокус в одном материале собрал информацию о ночной атаке ВС РФ.

"В области — опасность применения вражеских БПЛА", — сообщили в Киевской ОВА, добавив, что силы противовоздушной обороны уже противостоят российским дронам.

Представители администрации напомнили также, что не стоит снимать сбитые дроны и делиться записями в соцсетях.

Об угрозе воздушной атаки в столице объявили в 02:53. Руководитель уже Киевской городской военной администрации Сергей Попко посоветовал пройти в укрытие из-за летящих вражеских Shahed.

Первая атака Shahed по Киеву за 18 дней

В 06:31 в КГВА сообщили, что противник применял барражирующие БПЛА Shahed, согласно имеющимся данным.

"Это только вторая атака иранскими дронами на Киев с начала месяца и первая — за последние 18 дней", — говорилось в сообщении.

"По привычной для массированных нападений тактике, БПЛА, дроны летели к столице волнами, курсами из нескольких направлений", — отметили в пресс-службе КГВА.

Длилась воздушная атака больше трех часов. За это время ПВО идентифицировали и уничтожили почти 20 воздушных целей, а информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Запорожская область: пострадали коммуникации, имущество и техника

В Запорожской области в 4:00 специалистам уже пришлось работать над ликвидацией ударов врага.

Руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко отметил, что "мишенями раш***ов стали коммуникации, имущество, сельхоз- и фермерская техника", и даже популярные места отдыха горожан.

Но данные о возможных пострадавших не подтвердились.

В Запорожье пострадали места отдыха

Львовская область: "прилеты" в объекты инфраструктуры

В 5:09 мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в городе звучат взрывы, поэтому лучше оставаться в убежищах, либо, на худой конец, в коридорах.

Мэр Львова Андрей Садовой — о воздушной атаке

Уже в 6:02 Максим Козицкий, глава ОВА Львовской области сообщил, что, по предварительным данным, пострадали объекты критической инфраструктуры, но обошлось без жертв и ранений среди местных жителей.

"Был пожар. На месте работают все службы", — сообщил он.

Львовская ОВА — об обстреле 20 июня

Воздушная тревога объявлялась также в Полтавской, Сумской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях.

Напомним, что замглавы Минобороны Украины Анна Маляр прокомментировала контрнаступление Украины, сообщив, что ВСУ трудно продвигаются, но что все же в будущем стоит ждать больших результатов.

Также сообщалось, что солдат ВСУ рассказал о продвижении контрнаступления Украины.