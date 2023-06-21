"Из одного плена в другой": Венгрия нарушила международное гуманитарное право, — Лубинец (видео)

Омбудсмен рассказал об условиях содержания защитников и отметил, что их перевозку Украина считает нарушением прав военнопленных. Он заверил, что венгерское правительство не обращалось по поводу готовности содействовать освобождению бойцов.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что перевозка военнопленных украинцев из РФ в Венгрию была нарушением международного права. Видео с его комментарием в эфире телемарафона от 20 июня было опубликовано в соцсетях.

"Мы трактуем действия Венгрии как нарушение международного гуманитарного права, нарушение прав военнопленных. Они не имели никаких полномочий вести хоть какие-то переговоры напрямую с Российской Федерацией без информирования украинской стороны", — сказал он.

Омбудсмен подчеркнул, что полномочия по освобождению и обмену пленных защитников имеет только соответствующий орган — Координационный штаб по обращению с военнопленными.

"Обращение венгерской стороны к Украине с тем, что они готовы присоединиться к мирным инициативам, что они готовы через свои контакты способствовать возвращению украинских военнопленных, не было", — сообщил Лубинец.

Он отметил, что перевезенных пленных ограничили в передвижении и общении с родными, а также забрали у них мобильные телефоны.

"Такое впечатление, что они из одного плена попали в другой", — заявил омбудсмен.

Лубинец убежден, что действия Венгрии выгодны российской пропаганде, чтобы изобразить Украину как государство, не желающее освобождать собственных граждан из плена.

Напомним, 9 июня стало известно, что Русская православная церковь передала Венгрии одиннадцать пленных украинцев венгерского происхождения. В МИД объяснили, что украинская сторона узнала об этом только из публичных заявлений венгерского чиновника.

20 июня представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко проинформировал, что Украине удалось вернуть из Будапешта троих военнопленных. Он заверил, что МИД ведет работу по освобождению других защитников из Венгрии.