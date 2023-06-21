В Billingcat назвали имя украинского военного, подозреваемого в подрыве "Северного потока" (фото)

По словам расследователя Bellingcat Арика Толера, олное имя этого военного – Валерий Колесник. По состоянию на начало года он служил в ВСУ.

Расследователь из Bellingcat Арик Толер назвал имя украинского военного, которого подозревают в подрыве российского газопровода "Северный поток". Об этом Толер написал у себя в Twitter.

Так, расследователь упомянул материал издания Bild, в котором говорится, что следствие в Германии проверяют на причастность к атаке на трубопровод "Северный поток" украинского военнослужащего Валерия К. Издание Expressen опубликовало его фото.

По словам Толера, полное имя этого военного – Валерий Колесник. Сообщается, что следователи обыскали квартиру жительницы Франкфурта-на-Одере, имеющей общего ребенка с украинцем, который якобы может быть причастен к диверсии. Правоохранители Германии предположили, что он мог быть одним из тех, кто арендовал яхту "Андромеда" для якобы подрыва "Северного потока".

По словам Толера, Валерий Колесник из Днепра. По состоянию на начало года он служил в ВСУ.

"Фото найти несложно — оно привязано к аккаунту ВКонтакте под псевдонимом с упоминанием Днепра. Выполнение поиска по распознаванию лиц показало совпадение с человеком по имени Валерий Колесник (сравните с Валерием К. в отчете Spiegel), который из Днепропетровской области", — написал Толер.

Валерий Колесник Валерий Колесник

Он отметил, что Валерий Колесник, возможно, является военнослужащим 93-й бригады ВСУ, которая выполняет боевые задачи на передовой. Так, номер телефона мужчины, на который была зарегистрирована его страница в ВК, записан у других пользователей в том числе как "Колесник 93-я бригада".

"Честно говоря, я понятия не имею, как сотрудники этой группы могут быть связаны с подводной диверсионной миссией", — отметил Толер.

Расследователь заявил, что есть еще один мужчина с точно таким же именем из той же области, который служит в украинской армии. Более того, есть также третий Валерий Колесник. По его словам, они знакомы между собой. По крайней мере, "дружат" в социальных сетях.

Украина отрицает причастность к подрыву газопровода

Как пишет издание The Wall Street Journal, Украина категорически отрицает причастность к взрыву на газопроводе "Северный поток".

Президент Украины Владимир 10 марта 2023 года Зеленский опроверг причастность Украины к подрыву "Северного потока". По его словам, публикация материалов с обвинениями в адрес Киева играет на руку лишь России или бизнес-группам, которые заинтересованы в том, чтобы против Москвы не вводились мощные санкции.

"Что касается Северного потока, то мы не имеем к этому никакого отношения… Мы четко понимаем, где это появлялось, на каких медиаплощадках, каких государств… и откуда эта информация могла идти. Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа делают такие шаги", — сказал он.

Кроме того, 8 марта свою позицию высказал глава Минобороны Алексей Резников. Он заявил, что операция по подрыву газопровода была бы комплиментом для украинских специальных сил, но это не дело их рук.

"Для меня это довольно странная история, не имеющая ничего общего с нами. Я думаю, что проводимое соответствующими властными структурами официальное расследование выявит все детали", — сказал он.

Напомним, что 13 июня ЦРУ якобы призывало Украину не подрывать "Северный поток". Журналисты утверждают, что в операции якобы участвовали шесть военнослужащих ССО. Под чужими именами те арендовали лодку и при помощи подводного аппарата погрузились на дно Балтийского моря.