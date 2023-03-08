"Странная история": Резников отрицает причастность Украины к взрыву на "Северных потоках"

По словам главы Минобороны, операция была бы комплиментом для украинских специальных сил, но это не дело их рук.

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Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на российских газопроводах "Северный поток". Об этом он сказал перед неформальной встречей министров обороны стран ЕС, передает "Укринформ".

По словам главы Минобороны, расследования, которые появились в СМИ, являются "достаточно странной историей".

"Для меня это довольно странная история, не имеющая ничего общего с нами. Я думаю, что проводимое соответствующими властными структурами официальное расследование выявит все детали. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наши действия", – пояснил Резников.

7 марта сначала в американском издании The New York Times, а затем в немецком Die Zeit написали, что к подрывам на газопроводах "Северных потоков" якобы причастна Украина. Американское издание утверждает, что за взрывами может стоять "проукраинская группировка", которая состояла из граждан РФ и Украины. Официально Киев опровергает свою причастность в подрывах, называя виноватым Кремль. РФ в свою очередь обвиняет в диверсии Великобританию. А Минобороны Британии считает, что Москва сама могла подорвать газопровод

Немецкое издание в свою очередь утверждает, что взрывчатку в газопроводы заложила группа из 6 человек. Они арендовали судно в компании из Польши, которая могла принадлежать двум гражданам Украины. Следы, как утверждается, ведут в Украину, но неясно, кто является заказчиком операции.

Напомним, 3 марта в РФ решили отказаться от ремонта "Северного потока". Их планируют законсервировать и запечатать.

28 сентября в Минобороны Великобритании заявили, что РФ сама могла подорвать "Северный поток" при помощи подводного дрона.