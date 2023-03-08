"Странная история": Резников отрицает причастность Украины к взрыву на "Северных потоках"
По словам главы Минобороны, операция была бы комплиментом для украинских специальных сил, но это не дело их рук.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на российских газопроводах "Северный поток". Об этом он сказал перед неформальной встречей министров обороны стран ЕС, передает "Укринформ".
По словам главы Минобороны, расследования, которые появились в СМИ, являются "достаточно странной историей".
"Для меня это довольно странная история, не имеющая ничего общего с нами. Я думаю, что проводимое соответствующими властными структурами официальное расследование выявит все детали. Это было бы определенным комплиментом для наших специальных сил, но это не наши действия", – пояснил Резников.
7 марта сначала в американском издании The New York Times, а затем в немецком Die Zeit написали, что к подрывам на газопроводах "Северных потоков" якобы причастна Украина. Американское издание утверждает, что за взрывами может стоять "проукраинская группировка", которая состояла из граждан РФ и Украины. Официально Киев опровергает свою причастность в подрывах, называя виноватым Кремль. РФ в свою очередь обвиняет в диверсии Великобританию. А Минобороны Британии считает, что Москва сама могла подорвать газопровод
Немецкое издание в свою очередь утверждает, что взрывчатку в газопроводы заложила группа из 6 человек. Они арендовали судно в компании из Польши, которая могла принадлежать двум гражданам Украины. Следы, как утверждается, ведут в Украину, но неясно, кто является заказчиком операции.
Напомним, 3 марта в РФ решили отказаться от ремонта "Северного потока". Их планируют законсервировать и запечатать.
28 сентября в Минобороны Великобритании заявили, что РФ сама могла подорвать "Северный поток" при помощи подводного дрона.