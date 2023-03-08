"Дивна історія": Резніков заперечує причетність України до вибуху на "Північних потоках"

За словами глави Міноборони, операція була б компліментом для українських спеціальних сил, але це не справа їхніх рук.

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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не причетна до вибухів на російських газопроводах "Північний потік". Про це він сказав перед неформальною зустріччю міністрів оборони країн ЄС, повідомляє "Укрінформ".

За словами глави Міноборони, розслідування, які з'явилися у ЗМІ, є "досить дивною історією".

"Для мене це досить дивна історія, яка не має нічого спільного з нами. Я думаю, що офіційне розслідування, що проводиться відповідними владними структурами, виявить усі деталі. Це було б певним компліментом для наших спеціальних сил, але це не наші дії", — пояснив Резніков.

7 березня спочатку в американському виданні The New York Times, а потім у німецькому Die Zeit написали, що до підривів на газопроводах "Північних потоків" нібито причетна Україна. Американське видання стверджує, що за вибухами може стояти "проукраїнське угруповання", яке складалося з громадян РФ та України. Офіційно Київ спростовує свою причетність у підривах, називаючи винним Кремль. РФ, зі свого боку, звинувачує у диверсії Велику Британію. А Міноборони Британії вважає, що Москва сама могла підірвати газопровід.

Німецьке видання, зі свого боку, стверджує, що вибухівку в газопроводи заклала група із 6 осіб. Вони орендували судно у компанії з Польщі, яка могла належати двом громадянам України. Сліди, як стверджується, ведуть до України, але незрозуміло, хто є замовником операції.

Нагадаємо, 3 березня в РФ вирішили відмовитися від ремонту "Північного потоку". Їх планують законсервувати та запечатати.

28 вересня у Міноборони Великої Британії заявили, що РФ сама могла підірвати "Північний потік" за допомогою підводного дрона.