Проделали работу над ошибками: в РФ готовят россиян к результатам наступления ВСУ, — ISW

По словам аналитиков, в Минобороны РФ продолжает отрицать успехи ВСУ, однако уже говорит о начале контрнаступления украинских сил с россиянами.

В Минобороны РФ сделали выводы и провели работу над ошибками, а потому ведомство начало готовить россиян к последствиям контрнаступления ВСУ. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 20 июня говорится, что в РФ реагируют на контрнаступление украинских сил операции с относительно высокой степенью риторической связности. К примеру, министр обороны России Сергей Шойгу выступил перед Коллегией Минобороны и начал свое выступление с обсуждения продолжающихся действий ВСУ в Донецкой и Запорожской областях. Он заявил, что 4 июня украинские военные пошли в атаку, но никаких успехов якобы не добились, хотя общедоступные свидетельства говорят об обратном.

"Тот факт, что Шойгу подошел к контрнаступлению в такой публичной и относительно спокойной манере (даже при сохранении типичного для Минобороны отрицания украинских успехов), является заметным следствием неспособности Минобороны России подготовить единый ответ на контрнаступление Украины в Харькове и Херсонской области в 2022 году и возникшую в результате панику в российском информационном пространстве", — сказано в отчете.

По словам аналитиков, информационное пространство РФ адаптировалось и теперь лучше готово к результатам действий ВСУ и может не допустить информационного коллапса, как это было ранее.

Напомним, что в Минобороны подтвердили, что наступление ВСУ идет по плану. По информации замминистра обороны Анны Маляр, на всех направлениях у Сил обороны есть продвижения, однако военным непросто продвигаться на юге из-за того, что враг минирует как поля, так и населенные пункты на временно оккупированных территориях.

Кроме того, ВСУ опровергли слухи СМИ о "сворачивании" контрнаступления Украины. Ранее западные военные аналитики дали комментарии ряду медиа о том, что контрнаступление ВСУ на юге Украины якобы приостановилось из-за огромных потерь и сейчас командование выбирает новую тактику.