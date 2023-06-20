Ищут слабые места: ВСУ опровергли слухи СМИ о "сворачивании" контрнаступления Украины

Ранее западные военные аналитики дали комментарии ряду медиа о том, что контрнаступление ВСУ на юге Украины якобы приостановилось из-за огромных потерь и сейчас командование выбирает новую тактику.

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Украинское контрнаступление не приостановилось, как предположили некоторые западные военные аналитики, а наоборот — продолжается и набирает скорость. Об этом написало медиа Washington Post во вторник, 20 июня.

СМИ ссылается на слова украинского офицера, воюющего на юге Запорожской области. С военным журналисты издания поговорили на правах анонимности.

Медиа написало о том, что с начала крупного контрнаступления Украина добилась скромных успехов, включая освобождение семи сел, но продвижение было медленным, что побудило некоторых аналитиков предположить, что Киев приостановил контратаку. Однако это утверждение не соответствует действительности.

"Наши бойцы ищут слабые места, чтобы наступать и идти дальше", — сказал украинский офицер журналистам. Свое имя и фамилию военный попросил не называть, так как он не уполномочен комментировать контрнаступление ВСУ журналистам.

В подтверждение его слов Washington Post привел также слова пресс-секретаря генерального штаба ВСУ Андрея Ковальова. Он заявил о том, что на некоторых участках фронта шли ожесточенные бои и что за предыдущие сутки (19 июня, — ред.) произошло 45 боевых столкновений.

Напомним, 20 июня в Минобороны подтвердили, что наступление ВСУ идет по плану. По информации замминистра обороны Анны Маляр, на всех направлениях у Сил обороны есть продвижения, однако военным непросто продвигаться на юге из-за того, что враг минирует как поля, так и населенные пункты на временно оккупированных территориях.

Кроме того Маляр рассказывала, что украинским военным тяжело продвигаться на юге из-за того, что россияне там окопались, заминировали территорию.