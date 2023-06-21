Взрывы в Крыму и бои в Запорожской области: в ISW рассказали о ситуации на фронте (карта)

По данным американских аналитиков, украинские войска еще не начали основную фазу контрнаступательных операций. Тем не менее в Запорожской и Донецкой областях идут ожесточенные бои.

На границе между Запорожской и Донецкой областями сейчас разгораются жестокие бои, которые приводят к возможному изменению контроля над населенными пунктами обеими сторонами. Несмотря на это, украинские вооруженные силы продолжают продвигаться как в этом регионе, так и в других направлениях. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), опубликованном 20 июня.

Ситуация на фронте по состоянию на 20 июня Фото: ISW

При этом в ISW напомнили, что согласно заявлению заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, текущие операции Сил обороны имеют несколько задач, которые не направлены только на освобождение территории, и что украинские войска еще не начали основную фазу контрнаступательных операци.

Южный фронт

20 июня украинские вооруженные силы продолжали контратаки на административной границе между Запорожской и Донецкой областями. Согласно сообщению Генерального штаба Украины, украинские войска наступали на рубеже Новодаровка-Приютное (15 км юго-западнее Великой Новоселки — 17 км юго-западнее Великой Новоселки) и Ровнополь-Макаровка (11 км юго-западнее Великой Новоселки до 7 км к югу от Великой Новоселки).

Бои в Запорожской области Фото: ISW

Министерство обороны России заявило, что 19 июня подразделения Восточной группировки войск России отразили три атаки украинских войск в районе Великой Новоселки. Известный военный блогер утверждал, что украинские войска продвинулись на 200 метров к российским оборонительным позициям на юго-восток от Великой Новоселки.

20 июня украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области. По информации Генерального штаба Украины, украинские силы наступали на рубеже Новоданиловка-Роботино (6 км к югу от Орехова до 15 км к югу от Орехова).

Министерство обороны России и российские "военные корреспонденты" заявили, что российские силы успешно отразили все украинские атаки на Ореховском направлении. Российские военные блогеры сообщали, что 19 июня российские войска отбили украинские силы и вернули ранее потерянные позиции южнее Роботино.

Они также утверждали, что российские войска захватили Пятихатки (24 км юго-западнее Орехова) 19 июня после успешной контратаки подразделений 429-го мотострелкового полка (часть 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа), которые отбили позиции к западу от населенного пункта и частично окружили Украинское.

Российские источники утверждали, что небольшая группировка украинских сил все еще удерживает позиции в окрестностях Пятихаток, и 19 июня украинские войска продолжали наступать, осуществляя обходные маневры вокруг населенного пункта. Российский военный блогер утверждал, что подразделения 19-й мотострелковой дивизии, добровольческого батальона "Судоплатов" и неопределенных сил Российской Федерации продолжили контратаку у Пятихаток после освобождения населенного пункта.

Другой военкор утверждал, что ни российские, ни украинские войска не контролируют Пятихатки, и на утро 20 июня продолжались бои в поселке. Российские военные блогеры заявили 20 июня, что украинские войска продолжают штурмовать Пятихатки.

На опубликованных 19 июня кадрах видно, как российские войска атакуют украинские позиции в неизвестном месте в Запорожской области с помощью БМП, заряженных взрывчаткой. Эти атаки, вероятно, имеют низкую точность, поскольку ими нельзя управлять и направлять прямо вперед до их взрыва с помощью дистанционного управления, в отличие от более современных БМП, используемых в других конфликтах. Целью таких атак является затруднение операций украинских войск.

Кирилл Буданов, начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины, 20 июня сообщил, что российские войска заминировали дополнительные территории на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), включая водоем-охладитель. Целью минирования дополнительных территорий на ЗАЭС со стороны российских войск является препятствие потенциальным контратакам украинских войск в этом районе.

Украинские силы продолжают обстреливать тыловые позиции России на юге Украины и в Крыму. Снимки со спутников, опубликованные 19 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска нанесли ракетный удар по позициям российских военных в Рыково Херсонской области (48 км юго-западнее Мелитополя).

Ситуация в Херсонской области Фото: ISW

20 июня Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя, заявил о том, что украинские войска нанесли удары по российским позициям недалеко от Урзуфа, Донецкой области (37 км юго-западнее Мариуполя). Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов также 20 июня заявил, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинский беспилотник на севере Крыма.

Текущая ситуация в Луганской и Харьковской областях

20 июня российские вооруженные силы усилили наземные атаки вблизи Кременной. Генеральный штаб Украины сообщил о неудачных наступательных действиях российских сил на запад от Кременной в районе Ямполевки (17 км к западу), Торского (15 км к западу) и западной Дибровы (7 км к юго-западу), а также на юг от Кременной в районе Григоровки (10 км к югу) и Спорного (25 км к югу).

Ситуация в Луганской области Фото: ISW

Сергей Череватый, представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины, отметил, что за последние сутки российские вооруженные силы провели более 21 наземного обстрела на направлениях Купянск и Лиман. Он также отметил активное использование российскими силами штурмовых подразделений "Шторм-Z", состоящих из бывших пленных.

Увеличение числа атак вблизи Кременной в последние несколько дней, вероятно, связано с недавним перемещением подразделений "Шторм-Z" на линию фронта в Харьковской и Луганской областях. Похоже, российские вооруженные силы привлекли значительное количество низкокачественных пехотных сил для наступления на фронт, отмечают аналитики.

Несколько российских военкоров также заявили о наличии в районе Кременной подразделений 76-й и 98-й гвардейских воздушно-десантных дивизий. Неясно, являются ли эти подразделения частью формирования "Шторм-Z", или "Шторм-Z" сотрудничает с элементами данных воздушно-десантных дивизий.

Битва за Донбасс

20 июня вблизи Бахмута продолжились наземные атаки со стороны российских и украинских вооруженных сил. Украинский Генштаб сообщил о неудачных наступательных действиях российских войск в районе Орехово-Васильевки, которая находится 11 километров к северо-западу от Бахмута.

Ситуация на Донбассе Фото: ISW Ситуация в Бахмуте Фото: ISW

Сергей Череватый, представитель Восточной группировки войск Украины, заявил о трех боевых столкновениях в Бахмуте. Министерство обороны России утверждало, что российские войска применили термобарическую артиллерийскую систему ТОС-1А против украинских позиций в Берховке, которая находится 6 километров к северо-западу от Бахмута.

Российские источники утверждают, что украинские войска совершили ограниченные атаки вокруг Бахмута, включая локализованные атаки в районе Клещиевки, Берховки, Раздолевки, Васюковки и Ягодного. Российский военкор утверждал, что украинские войска продвинулись на 1,5 километра от Клещиевки и приблизились к участку трассы Е40, проходящей между Бахмутом и Славянском.

Также 20 июня российские вооруженные силы продолжили наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил о неудачных наступательных действиях российских войск в районе Авдеевки, Марьинки (юго-западная окраина Донецка), Красногоровки (на западе от Донецка) и Победы, которая находится 5 километров к юго-западу от Донецка.

Российские источники утверждали, что подразделения 33-го и 255-го мотострелковых полков 20-й мотострелковой дивизии (часть 8-й общевойсковой армии Южного военного округа) преуспели в районе укрепрайона "Зверинец" близ Новомихайловки, которая находится на юго-западе от Донецка.

Напомним, 20 июня командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что за сутки россияне потеряли более пяти рот солдат и большое количество техники, включая тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Напомним также, 19 июня аналитики ISW сообщали, что украинские военные провели контрнаступательные операции на трех участках фронта и добились значительных успехов. В Запорожской и Донецкой областях освободили 113 квадратных километров.