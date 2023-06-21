Приоритет на Крым: оккупанты сооружают оборонительные рубежи от ВСУ, — разведка Британии (фото)

По информации аналитиков, контрнаступление ВСУ продолжается и они активно продвигаются вперед. Командование оккупационной армии вынуждено придумывать новые стратегии, чтобы попробовать помешать планам Украины.

Украинские военные продолжают наступательные действия по всей линии фронта, поэтому российские оккупанты вынуждены расставлять приоритеты и строить новые линии обороны. Об этом говорится в отчете британской разведки от 21 июня.

По информации аналитиков, противник серьезно занялся вопросом обороны Крымского полуострова. Россияне строят оборонительные сооружения при подступах к этой территории.

Они понимают, что Крым — главная и конечная цель украинской армии, ведь российская агрессия началась 9 лет назад именно с этого места. И вот, теперь Кремль поставил для себя сохранение контроля над полуостровом главным приоритетом.

Аналитики также отмечают, что на южном направлении продолжаются ожесточенные бои и ВСУ успешно атакуют позиции противника, хоть последние недели оккупантов и ушли на то, чтобы усилить оборону в глубоком тылу и на линии фронта.

Стоят оборонительные рубежи в 3,5 км к северу от Армянска, на узком сухопутном перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью и тянутся они на 9 километров.

Россияне продолжают строить оборонительные рубежи рядом с Крымом Фото: Минобороны Великобритании

"Эти продуманные оборонительные сооружения подчеркивают мнение российского командования о том, что украинские силы способны напрямую атаковать Крым. Россия по-прежнему считает сохранение контроля над полуостровом своим главным политическим приоритетом", — говорится в сообщении.

Россияне продолжают строить оборонительные рубежи рядом с Крымом Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, что 31 мая партизаны "Атеш" предупреждали о том, что российские оккупанты начали минировать крымский завод "Титан", находящийся возле города Армянск.