Речь идет о старых технологиях: как в РФ сделали Т-54. начиненного взрывчаткой

Еще в 1980-х в РФ стали создавать систему для дистанционного управления танком. Она была создана на танках, САУ и другой бронетехнике.

Российская армия использовала танк Т-54 с тоннами взрывчатки. Он был без экипажа, что свидетельствует о применении специальной системы дистанционного управления. Об этом сообщает Defense Express.

В издании выделили два варианта, как в РФ отправили танк со взрывчаткой к украинским позициям — либо банально зажали педаль газа и отправили в путь, либо это советская система дистанционного управления 1980-х годов. В 1982 году советские военные проводили эксперименты по удаленному контролю Т-54.

Схема дистанционного управления на Т-72

Также в СССР создавали самоходные мишени на базе САУ Су-100. Машина могла двигаться по всем направлениям и имитировать стрельбу. Однако для работы системы нужно сначала включать первую передачу, а затем включать систему дистанционного управления. Кроме этого, похожую систему делали для Т-72. Блок управления установили на место мехвода, команды передавались по радио, а радиус действия дистанционно управляемого Т-72 составлял до 2 км.

Поэтому не исключено, что в РФ применяют именно советские технологии и могут попытаться масштабировать производство для последующих атак машин с тоннами взрывчатки.

Напомним, 8 мая в СМИ объяснили, для чего РФ начала перекидывать танки Т-54.

23 марта в ВС РФ начали перекидывать устаревшие танки Т-54 на линию фронта.