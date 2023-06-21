Вовремя взяли: сотрудник "Укрэнерго" собирался обесточить 5 областей Украины, — СБУ (видео)

По версии следствия, чиновник работал в региональном отделении национальной энергетической компании и передавал россиянам данные о напряжении подстанций и уровне повреждений после обстрелов.

Сотрудники СБУ задержали "спящего" агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) Росси, который готовил атаки на электроподстанции в пяти областях Украины и при этом работал в НЭК "Укрэнерго". Об этом в среду, 21 июня, сообщили в пресс-центре СБУ.

По версии следствия, подозреваемый собирал информацию о ключевых электроподстанциях в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях. Российский агент передавал оккупантам данные о местонахождении энергообъектов, а также информацию о напряжении и уровне повреждений после обстрелов. Эти разведывательные данные использовались Россией для подготовки новых и повторных воздушных ударов с целью полного обесточивания указанных пяти областей Украины.

Злоумышленника, который выполнял разведывательное задание ФСБ, задержали в Харькове военные контрразведчики СБУ. Выяснилось, что он был чиновником регионального подразделения НЭК "Укрэнерго", возглавляющим группу, занимающуюся оптимизацией и расчетом потерь электроэнергии.

"Установлено, что российская спецслужба завербовала его еще задолго до начала полномасштабного вторжения и перевела в "спящий режим". После 24 февраля 2022 года ФСБ "активировала" своего агента и определила ему задачи по проведению разведывательно-подрывной деятельности против Украины", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также следователи установили, что агент и оккупанты использовали заранее налаженные закрытые каналы электронной связи для общения и передачи полученной информации. Он передавал собранные сведения россиянам через посредника, находившегося во временно оккупированной Горловке.

При обыске в доме задержанного нашли мобильный телефон, ноутбук и планшет с доказательствами его преступной деятельности. Следователи СБУ предъявили ему обвинение по статьям 28 часть 2 и 111 часть 2 Уголовного кодекса, которые квалифицируются как государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Подозреваемого по решению суда поместили в СИЗО. Продолжается расследование.

Напомним, 20 июня стало известно, что сотрудники СБУ успешно предотвратили передачу конфиденциальной информации от одной из областных военно-гражданских администраций в Россию.

Ранее, 16 июня, сотрудники СБУ сообщили о подозрении экс-заместителю министра обороны Украины и одному из его подчиненных, которые незаконно присвоили из государственного бюджета более 1 млрд гривен.