Украина получила от партнеров 45 советских истребителей и штурмовиков, – CNN

Воздушные силы ежедневно сталкиваются с более мощными и современными российскими самолетами. Несмотря на это, Запад пока передавал МиГ-29 и Су-25 с меньшими возможностями, чем ВКС РФ.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Воздушные силы постоянно говорят о необходимости поставки самолетов. Однако Запад пока передавал советские истребители и штурмовики. Об этом сообщает CNN.

Су-25 — советские штурмовики, выполняющие задачи на сверхнизких высотах, чтобы их не зафиксировали российские радары ПВО и самолеты. Сейчас современные истребители ВКС РФ являются основной угрозой для украинских летчиков.

Летчик с позывным "Пумба" говорит, что они сталкиваются с тем, что у оккупантов Су-35 имеют мощнее радары и ракеты с большей дальностью. Фактически, это означает, что враг первым увидит и выпустит ракету по самолету Воздушных сил Украины.

В издании отмечают, что всего Украине передали 45 самолетов — в большинстве своем это истребители МиГ-29 и небольшое количество Су-25. Основными донорами для воздушных сил стали Польша, Словакия и Северная Македония. Последняя передала штурмовики Су-25, которые ранее Украина продавала этой стране. Словакия передала все существующие самолеты МиГ-29, некоторые из которых прошли модернизацию. Польша также передала более 10 единиц МиГ-29 благодаря разрешению Германии, получившей эти самолеты еще во времена разделения страны от СССР.

Напомним, 12 мая аналитики заметили штурмовик Су-25М1, который передали из Северной Македонии.

19 мая командир 299-й бригады тактической авиации Сергей Самойлов рассказал, как им удалось сберечь весь авиапарк штурмовиков Су-25.