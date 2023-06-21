Великобритания и США выделили 4,3 млрд долларов на помощь Украине: на что пойдут деньги

О новых пакетах помощи объявили во время конференции в Лондоне, которая посвящена будущему восстановлению Украины. Премьер-министр Риши Сунак отметил, что помощь будет выделяться в течении следующих трех лет.

Западные союзники Украины продолжают выделять дополнительные пакеты финансовой помощи, которые должны будут помочь в борьбе с российской агрессией. В этот раз речь идет о Соединенных Штатах Америки и Великобритании, о чем представители государств заявили на конференции по восстановлению Украины в Лондоне 21 июня.

О предоставлении помощи с британской стороны заявил премьер-министр Риши Сунак. Сума средств, которые будут предоставлены Украине в течении последующих трех лет составляет 3 миллиарда гривен.

"В течение трех лет мы предоставим кредитные гарантии на сумму 3 миллиарда долларов, мы также запускаем новый британско-украинский технологический мост для содействия инвестициям и талантам, а также поддержку "зеленой" энергетики и многое другое — все это часть огромных коллективных усилий союзников и партнеров со всего мира, в том числе значительной новой поддержки со стороны ЕС, о которой также будет объявлено на этой неделе", — говорится в сообщении.

Отдельное внимание в Великобритании уделили тому, как важно построить платформу для бизнеса, ведь в будущем это может привлечь инновации и инвестиции для Украины.

Помощь Украине: что входит в пакет от США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделяет Украине дополнительные средства — 1,3 млрд долларов. Они должны будут пойти на восстановление после российской агрессии.

Большая часть финансов направят на энергосистему и критически важную инфраструктуру, которые были сильнее всего повреждены в результате ударов.

"Сейчас я хочу сказать, что при содействии Конгресса США мы предоставим новый пакет финансовой помощи более чем на 1 млрд долларов. В частности, мы инвестируем около 520 млн долларов, чтобы отстроить объекты критической энергетической инфраструктуры Украины", — сказал он.

Энтони Блинкен также добавил, что восстановление страны является фундаментом для процветания Украины.

Напомним, 21 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина в будущем станет полноценным членом европейской семьи, поэтому Европейский союз обязан делать инвестиции в страну мечты.