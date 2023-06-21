"Путин боится за свою жизнь": Зеленский убежден, что лидер РФ не применит ядерное оружие

Лидер Украины подчеркнул, что российские военные заминировали более 200 тысяч квадратных километров оккупированных территорий, в связи с чем наступление ВСУ проходит не так, как "голливудский фильм".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидер РФ Владимир Путин не готов применить ядерное оружие, несмотря на то, что переместил часть арсенала в Беларусь, поскольку опасается за свою жизнь. Об этом он рассказал в интервью для ВВС, опубликованном 21 июня.

"Я не думаю, что он готов это сделать, потому что он боится за свою жизнь, он ее любит. Но я не могу сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью, поскольку в 21 веке развязал полномасштабную войну против своего соседа", — заявил Зеленский.

Также президент Украины признал, что прогресс ВСУ на фронте оказался "медленнее, чем хотелось бы".

"Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так, ведь на карту поставлены жизни людей", — отметил он.

По словам президента, наступление украинских защитников проходит непросто, поскольку более 200 000 квадратных километров территорий Украины заминированы российскими военными.

"Что бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным", — подчеркнул Зеленский.

Перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь

25 мая на встрече министров обороны Беларуси и РФ был подписан документ о размещении нестратегического ядерного оружия на территории республики. Речь шла о хранении снарядов, а не о передаче, то есть контролировать их будут россияне.

12 июня Александр Лукашенко заявил, что применит ядерное оружие в случае угрозы для Беларуси без колебаний, в случае если против его страны будет применена агрессия.

20 июня, по словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова стало известно, что ни одну ядерную боеголовку для хранения в Беларусь еще не завезли.