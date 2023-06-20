В Беларусь еще не завезли ни одной ядерной боеголовки, — Буданов (видео)

Глава ГУР заявил, что сейчас в стране готовят хранилища для хранения оружия. По его словам, идет только подготовка к перемещению снарядов.

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В Беларуси готовятся принимать российское ядерное оружие, однако ни одну боеголовку для хранения еще не завезли. Об этом заявил в эфире телемарафона 20 июня руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Процесс подготовки к возможному перемещению действительно продолжается. Хранилища готовятся. Но по состоянию на данный момент ни одна боеголовка еще не перемещена", — рассказал он.

Интервью с Кириллом Будановым (о ядерном оружии в Беларуси — с 11:38)

Размещение ядерного оружия в Беларуси

25 мая на встрече министров обороны Беларуси и РФ был подписан документ о размещении нестратегического ядерного оружия на территории республики. Речь идет о хранении снарядов, а не о передаче, то есть контролировать их будут россияне.

На сообщения о договоренностях отреагировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что считает размещение боеголовок РФ в Беларуси нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Есть два суверенных субъекта — Россия и Республика Беларусь. Они продолжают играть в игру под названием Союзное государство. На самом деле это фикция, если смотреть на это с точки зрения международного права", — объяснил Подоляк.

19 июня в МИД России сообщили, что размещение российского оружия на белорусских землях не будет иметь временных ограничений.

Также 19 июня представитель президента Украины в ВР Федор Вениславский проинформировал, что в настоящее время нет доказательств размещения Россией своего ядерного оружия на территории Беларуси.